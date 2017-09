​​Celebração Ecumênica marcará os 500 anos da Reforma

No dia 1º de outubro, ocorre, em Estrela a Celebração Ecumênica – 500 anos da Reforma, com a qual luteranos e católicos juntos irão confraternizar a importante data e tudo o que ela representa. A promoção é do Fórum Ecumênico do Vale do Taquari, com participação dos sínodos Nordeste Gaúcho, Vale do Taquari e do Centro-Campanha Sul, além das dioceses de Santa Cruz do Sul e Montenegro.

Com o versículo tema “Para que todos sejam um – (João 17.20)”, a integração iniciará às 8h30min, com um encontro e acolhida no Parque Princesa do Vale, prosseguirá com caminhada até o Centro Comunitário Cristo Rei, onde se desenvolverá o restante da programação, marcada por celebração ecumênica, apresentações e um almoço partilhado, onde cada participante leva um lanche para a refeição comunitária.

Pastores da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e padres têm uma caminhada ecumênica de mais de 30 anos no Vale do Taquari. Periodicamente, são realizados encontros de reflexão, estudo, oração e confraternização. “Convidamos você, sua família e comunidade a se mobilizar e participar desta grande celebração histórica”, convida a comissão organizadora.

Programação

8h30min – Encontro e acolhida no Parque Princesa do Vale

9h – Caminhada até o Centro Comunitário Cristo Rei

9h30min – Celebração Ecumênica – Luteranos e Católicos comemorando os 500 anos da reforma

11h – Programação cultural: Orquestra Jovem do Sesi

11h30min – Confraternização (Almoço partilhado, onde cada participante leva um lanche para a refeição comunitária)

Texto: Ascom Reforma