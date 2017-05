11ª Rústica de Inverno abre inscrições

O frio nem bem chegou e a 11ª Rústica de Inverno de Estrela já marca presença. Estão abertas, desde terça-feira (09), as inscrições para edição 2017 da corrida. Agendada para o dia 16 de julho, a partir das 9h na categoria infantil e 10h na adulta, a prova que tem na sua organização a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) pretende bater novo recorde de participantes. No ano passado foram 500.

A rústica se realizará na modalidade caminhada, em distâncias de três e cinco quilômetros; e corrida, em três diferentes categorias. A Corrida Infantil – em três faixas etárias – com distância de dois quilômetros; a Corrida Adulto – percurso de cinco e dez quilômetros – em 12 faixas etárias e a Corrida Estrela, nas mesmas distâncias da adulto e faixas etárias, mas exclusiva aos atletas do município.

O período total de inscrições vai até o dia 05 de julho. O primeiro lote se estende até o dia 03 de junho. Serão três no total. Entre os benefícios de garantir logo o lugar está o valor mais barato. Para todos há a opção de inscrição sem camiseta (desconto de R$ 10). As vagas dão direito ao kit atleta, com exceção da infantil, cujas inscrições são gratuitas. Todos receberão medalha de participação. Destaque para o valor das inscrições dos estrelenses que participarem das provas de corrida, que tem valor diferenciado.

Na premiação específica, troféus para os cinco primeiros colocados geral na categoria adulto, masculino e feminino, nas duas distâncias. O mesmo na prova dedicada aos estrelenses. Por faixa etária, também troféu ao campeão e medalhas do 2º ao 5º lugar em cada uma das 12 categorias/idade. No infantil, medalha ao campeão e medalhas até o quinto lugar nas três faixas etárias.

Para o titular da Smel, Julio Saldanha Pereira, a ideia é aprimorar cada vez mais a prova. “Em poucos minutos, mesmo ainda sem uma maior divulgação, foram mais de dez inscritos. Sempre se tem, claro, a pretensão de atrair mais participantes. Quantidade faz bem aos olhos. Queremos quem sabe chegar aos 700 atletas, mas estamos também preocupados em ter uma grande estrutura, sempre oferecer o melhor possível a todos. Por isso muitas competições já começam a limitar o número de competidores”, explica. “E os nossos terão algumas novidades. Já estamos fechando algumas parcerias para atrações extras.” Mais informações na Smel, pelo telefone (51) 3981-1045 e no e-mail esporteelazer.secretario@estrela.rs.gov.br

Inscrições

1º Lote (até 03/06)

Corrida Infantil: Gratuito

Caminhada: R$ 20,00

Corrida (Estrelense): R$ 35,00

Corrida Adulto 5km e 10km: R$ 45,00

Opção de inscrição sem camiseta: desconto de R$ 10,00 na inscrição.

2º Lote (até 24/06)

Corrida Infantil: Gratuito

Caminhada: R$ 25,00

Corrida (Estrelenses): R$ 40,00

Corrida Adulto 5km e 10km: R$ 50,00

Opção de inscrição sem camiseta: desconto de R$ 10,00 na inscrição.

3º Lote (até 05/07)

Corrida Infantil: Gratuito

Caminhada: R$ 30,00

Corrida (Estrelenses): R$ 45,00

Corrida Adulto 5km e 10km: R$ 55,00

Opção de inscrição sem camiseta: desconto de R$ 10,00 na inscrição.

Largada

Infantil: 09h

Adulto: 10h

Percursos

Caminhada: 3km e 5Km

Corrida Infantil: 2km

Corrida Adulto: 5km e 10km

Faixas Etárias – Adulto

– 16 a 19 anos (2001 – 1998)

– 20 a 24 anos (1997 – 1993)

– 25 a 29 anos (1992 – 1988)

– 30 a 34 anos (1987 – 1983)

– 35 a 39 anos (1982 – 1978)

– 40 a 44 anos (1977 – 1973)

– 45 a 49 anos (1972 – 1968)

– 50 a 54 anos (1967 – 1963)

– 55 a 59 anos (1962 – 1958)

– 60 a 64 anos (1957 – 1953)

– 65 a 69 anos (1952 – 1948)

– 70 anos ou mais (1947 ou menos)

Faixas Etárias – Infantil

– 09 a 11 anos (2008 – 2006)

– 12 a 13 anos (2005 – 2004)

– 14 a 15 anos (2003 – 2002)

Para efeito de categoria, valerá o ano de nascimento.

Kit Atleta

Adulto: camiseta, chip descartável e número de peito

Infantil: não haverá kit atleta pois a inscrição é gratuita

Premiação prova Adulto e também prova Estrela

– Troféu do 1º lugar ao 5º lugar Geral nos 5km e 10km, feminino e masculino

– Troféu ao campeão e medalhas do 2º ao 5º lugar em todas as faixas etárias

– Não haverá dupla premiação

– Medalha de participação em todas as categorias adultas

Premiação – Infantil

– Troféu para o 1º lugar de cada categoria

– Medalha do 2º ao 5º lugar de cada categoria

– Não haverá premiação geral

– Medalha de participação

Texto: Ascom Estrela