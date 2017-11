12ª edição da ação Viva o Taquari Vivo acontece em 07 de abril

Na manhã da quarta-feira (01), representantes dos municípios, empresas e instituições apoiadoras do projeto Viva o Taquari Vivo, reuniram-se na Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) para definir o calendário de eventos do próximo ano. A 12ª edição da ação ocorre no sábado, dia 07 de abril, com início às 7h30min e estendendo-se até o meio dia. Em caso de chuva, a programação será transferida para o dia 14.

Também foram definidas as datas dos projetos desdobrados da ação. A 10ª edição do Seminário Viva o Taquari Vivo, voltado para alunos da educação infantil e séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, está agendado para 13 de setembro. Já a 9ª Jornada Técnica Ambiental, direcionada ao meio empresarial, ocorre em 27 de setembro.

Ação

A ação é realizada simultaneamente nos municípios de Estrela, Lajeado, Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul e Venâncio Aires. Em 2016, o projeto ganhou uma nova dimensão. Os 120 municípios que compõe a Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, de acordo com a sua realidade, reproduziram ações semelhantes simultaneamente ou o farão no decorrer do ano.

Neste ano, a iniciativa teve a participação de quase mil voluntários. O número marca o recorde de participantes destes 11 anos da ação e confirma que o programa transformou-se em mobilização regional, com forte e crescente apoio da comunidade. No total das onze edições, foram retirados do rio quase 37 toneladas de lixo.

A ação foi criada, originalmente, pela Acil para construir uma nova relação de nossa sociedade com o rio Taquari e seus afluentes, provocando a reflexão para a consolidação da consciência “preservacionista” na região. Ano após ano, a comissão organizadora registra o aumento do voluntariado interessado em defender e preservar o rio.

Texto: Ascom Acil