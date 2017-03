19 candidatas disputam a Corte Municipal de Encantado

No final da tarde de ontem (09), a Administração Municipal divulgou a relação das candidatas que concorrem ao título de Soberana de Encantado. 19 candidatas, que representam diversas empresas ou entidades do município, estarão na disputa. A escolha será realizada no dia 31 de março, às 20h30min, no Ginásio Municipal do Parque João Batista Marchese.

A premiação será uma viagem para a Itália, 10 dias, translado e estadia custeadas pela Administração Municipal. A Rainha ainda receberá R$ 3.000 e as Princesas receberão R$ 1.500 cada. Haverá premiação para a melhor torcida.

As inscrições iniciaram no dia 06 de fevereiro e terminaram ontem (09). Para participar, as jovens precisavam ser cidadãs encantadenses ou ter residência na cidade há pelo menos um ano; ter entre 18 (completos até 31 de março de 2017) e 25 anos. A candidata precisava representar uma entidade com sede em Encantado, podendo ser empresas, escolas, clubes, associações, comunidades e sindicato.

Confira a relação das inscritas:

N.º NOME EMPRESA 01. MARINA LUIZA ZUCHETTI ESPAÇO VIP CABELOS E ESTÉTICA 02. LAÍS RABAIOLLI GIONGO CLUBE COMERCIAL 03. CAMILA BRIZOLA CAPITANEO COVEL VEÍCULOS 04. ISABELLE GEDOZ CASANOVA VINI LADY COSMÉTICOS 05. LUIZA ZANDONATTO PIRES CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GIUSEPPE GARIBALDI 06. NATÁLIA GONZATTI FONTANA SM FONTANA OFICINA MECÂNICA 07. BÁRBARA BRATTI ROSSINI ACADEMIA BIOHIT 08. LETÍCIA BARONI BELLA FLOR ACESSÓRIOS 09. FRANCIELI DALTOÉ CLUBE ESPORTIVO UNIÃO 10. PÂMELA RESTELLI C MODAS LTDA 11. CAREN VALDUGA LOJAS VIVI MODAS 12. DAIANE BERGAMASCHI PRETTO VEÍCULOS 13. CÁSSIA PATRÍCIA CHRISTOFF VIDRAÇARIA SANTA CLARA 14. MIKAELA ALINA SCHIRRMANN LORENZON PLÁSTICOS 15. GISELI DALDON LANCINI LIGA FEMININA DE CAMBATE AO CÂNCER 16. CAROLINE DE OLIVEIRA LUZZI MÓVEIS LUZZI – NEUDIR PEDRO LUZZI E CIA LTDA 17. KARINE CRISTINA KUNZLER LOJA CARMELA 18. TAMARA FERREIRA NASCIMENTO GRUPO ENCANTADO DE COMUNICAÇÕES 19. THAIS MARIA DE LIMA AGOSTINI ACI-E – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ENCANTADO

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado