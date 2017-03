1ª ColinasFest atrai 12 mil pessoas

“Superamos todas as nossas expectativas”. A frase define a emoção que o prefeito Sandro Herrmann sente ao descrever o último fim de semana. A 1ª ColinasFest – Feira Comercial, Industrial e de Serviços, evento que comemorou 25 anos de emancipação de Colinas, reuniu aproximadamente 12 mil pessoas durante quatro dias. O objetivo foi celebrar as Bodas de Prata data e evidenciar as potencialidades do município. A festa, ocorrida no complexo envolve o Ginásio Municipal de Esportes e Centro Comunitário, reuniu feira, exposição de animais, oficinas, shows, bailes, homenagem à comissão de emancipação, brinquedos infláveis, apresentações artísticas e culturais e caça ao ninho.

“Um grande público compareceu ao nosso município. Se contabilizarmos as pessoas que vieram para ver de perto a ornamentação de Páscoa esse número ultrapassa 15 mil. Colinas foi palco de uma linda festa. Estamos comemorando 25 anos de desenvolvimento e qualidade de vida”, sustenta Herrmann. Ele aproveita para agradecer à comissão organizadora, 84 expositores internos e externos, comunidade local e visitantes, Centro Cultural Morgenstern, Emater-RS/Ascar, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Casa do Artesão, soberanas, secretarias municipais, servidores públicos, voluntários, Bombeiros Voluntários, comunidade evangélica, Centro Comunitário e patrocinadores (Sicredi, Cooperativa Languiru, News Tintas, Axcon Conexões Corporativas e Metalúrgica Dorvo).

“O público que nos visitou saiu satisfeito, assim como os expositores. Isso é o que mais conta. Ver a felicidade estampada no rosto do pessoal que esteve no evento é emocionante. Todos que conversamos elogiaram a limpeza, segurança, programação, recepção, etc. Para as próximas edições com certeza melhoraremos ainda mais o atendimento e a qualidade da festa, que superará a cada realização as nossas expectativas”, reforça o presidente do evento, Edelbert Jasper. A intenção da comissão organizadora é promover a próxima festa em 2019.

Texto: Ascom Colinas