1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres é nesta quinta

A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria da Saúde (SESA) e do Conselho Municipal de Saúde (CMS), realizará nesta quinta-feira (04) a 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres. O evento contará com palestras e mesas de conversa para debater assuntos sobre a saúde da mulher e seu contexto na sociedade, baseadas no tema “Saúde das mulheres: desafios para a integralidade com equidade”.

O objetivo do evento é mobilizar e engajar as mulheres e os movimentos sociais em temas como cultura, política, igualdade de gênero, discriminação, violência e preconceitos. O evento será um espaço para debater propostas de melhoria no atendimento de saúde das mulheres no município, assim como discutir ideias, valores e práticas para o crescimento da mulher, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas na área da saúde e no atendimento integral no Sistema Único de Saúde (SUS).

Na Conferência, serão escolhidas quatro pessoas para representar o município de Lajeado na Conferência Estadual de Saúde das Mulheres, que ocorre de 9 a 11 de junho em Porto Alegre. Os representantes da Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Lajeado defenderão as propostas do município no debate em nível estadual.

As atividades da Conferência Municipal ocorrem no auditório do prédio 7 da Univates, das 8h às 17h, são abertas à comunidade em geral e não necessitam de inscrição prévia.

Confira a programação da 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres:

– 8h – Credenciamento

– 8h15 – Apresentação artística

– 8h30 – Abertura – Leitura e aprovação do Regimento Interno da Conferência

– 9h – Mesa “Saúde das Mulheres: Desafios para a Integralidade com Equidade”

Nilse Gemelli Lavall – Coordenadora da Atenção Básica

Marcia Bernini – Delegada de Polícia

– 9h45 – Atividade física – Lian Gong

– 10h – Intervalo

– 10h15 – “Saúde das Mulheres: Desafios para a Integralidade com Equidade” – Jussara Cony, da Comissão Organizadora da 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres

– 11h15 – Debate

– 11h30 – Último prazo para entregar ficha de inscrição de delegado(a)

Intervalo para almoço

– 13h – Trabalho de Grupo – Salas do Prédio 3

– 14h30 – Intervalo – Coffee break no prédio 7

– 14h45 – Plenária – Auditório do prédio 7

– 17h – Escolha dos(as) delegados(as)

