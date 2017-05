1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres será realizada hoje

A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde convidam toda a população para participar da 1º Conferência Municipal de Saúde das Mulheres, que ocorre nesta quinta, dia 18 de maio, no auditório da prefeitura. A Secretária Antonella Barbato Morales destaca que, no evento serão discutidas as Políticas Públicas destinadas às Mulheres. O Tema central é: “Saúde das Mulheres: Desafios para a integralidade com Equidade”. Como o dia coincide com o dia de luta antimanicomial, também deve ser inserido o assunto junto as discussões.

Programação:

8h – Recepção e credenciamento dos participantes;

8h20min – Abertura Oficial do Evento;

8h40min – Leitura e Aprovação do Regimento da Conferência;

9h- Painel – Palestra sobre Saúde da Mulher e apresentação dos eixos da Conferência, com Profissionais da Rede Pública Municipal de Saúde;

9h45min: Grupos de Trabalho

10h45min: Plenária Geral, apresentação de propostas as quais constituirão o Relatório Final que será enviado a Conferência Estadual de Saúde das Mulheres;

11h45min: Eleição dos Delegados para a Plenária Estadual;

12hmin: Encerramento.

Texto: Ascom Progresso