Roca Sales realiza a 1ª Feira da Saúde da Mulher

No sábado (18), na praça Júlio Lengler, ocorreu a 1ª Feira da Saúde da Mulher, promovida pela Prefeitura e as Secretarias de saúde e educação. A programação iniciou as 8h com aula de alongamento com a profissional de educação física Márcia Zanchet e após realizou-se uma animada aula de zumba com a professora Marlisa Sartori Bratti.

Durante a manhã ainda ocorreu oficina preventiva de câncer de mama com a enfermeira Carina Guidoni. Além de oficinas de construção de beleza com a psicóloga Adriana Pivatto e oficina de saúde bucal com a dentista Gislaine Gheno. Durante toda manhã houve no local oficina de maquiagem e embelezamento, além de testes rápidos de glicose, pressão arterial, DST´s e avaliação nutricional.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Roca Sales