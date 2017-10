1º Encontro de Jovens Rurais será em outubro

O setor primário é um dos pilares que sustenta a economia municipal, estando presente através da produção de leite, da suinocultura, da avicultura de corte, da avicultura de postura e da hortifruticultura. Westfália é um dos municípios gaúchos com maior índice de sucessão rural, chegando a quase 64% das propriedades rurais.

Valorizar o trabalho e a luta dos jovens no campo será o objetivo do 1º Encontro de Jovens Rurais de Westfália, promovido pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com apoio da Ascar/Emater-RS. A programação está marcada para o dia 06 de outubro, na sede social do Esporte Clube Juventude, em Linha Berlim. A acolhida será a partir das 9h.

Um dos pontos altos da programação será a palestra “A Importância do Plano de Sucessão Rural nos Contextos Familiares, Regionais, Estaduais e no País, Conjuntura e Tendências”, proferida pelo secretário do Meio Ambiente de Venâncio Aires, Clóvis Schwertner. Mas, durante todo o dia, serão debatidas questões importantes que envolvem os jovens do campo.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Westfália, Vitor Cristiano Ahlert, destaca a importância da participação dos jovens neste primeiro encontro. “Será uma programação voltada aos nossos jovens e a todos os agricultores que possuem espírito de empreender e que hoje desempenham papel significativo no campo. O encontro é fundamental para que possamos debater e dialogar sobre questões importantes que envolvem o desenvolvimento das propriedades rurais westfalianas”, explica Ahlert.

Programação do 1º Encontro de Jovens Rurais

9h: Acolhida aos participantes;

9h30min: Abertura oficial;

9h45min: Início dos trabalhos com dinâmica de grupo em questões dirigidas:

* Por que o jovem fica na propriedade rural?

* Por que o jovem sai da propriedade rural?

* O que seria necessário, no ponto de vista do jovem, para desenvolver a propriedade rural?

* Jovens rurais na Westfália: fortalezas e oportunidades | fraquezas e ameaças;

* O que os jovens rurais esperam da Administração Municipal e da Ascar/Emater-RS?

Meio-dia: Almoço;

12h30min: “A Importância do Plano de Sucessão Rural nos Contextos Familiares, Regionais, Estaduais e no País, Conjuntura e Tendências” – secretário do Meio Ambiente do município de Venâncio Aires, Clóvis Schwertner;

13h30min: Matriz de planejamento da questão: O que os jovens rurais esperam da Administração Municipal e da Ascar/Emater-RS – O que/Como/Quando/Onde/Quem;

14 horas: Desenho do Mapa do Município;

14h15min: Definição de comissão para acompanhamento de trabalhos da municipalidade em prol do setor primário e encaminhamentos do planejamento;

14h25min: Definição de data para segundo encontro;

14h30min: Encerramento.

Texto: Ascom Westfália