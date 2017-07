1º Encontro Literário atrai 1,5 mil pessoas

Com o objetivo de provocar a reflexão sobre a importância da leitura para o desenvolvimento humano, fortalecer as relações e garantir uma maior inclusão social, o 1º Encontro Literário de Santa Clara do Sul terminou na terça-feira à noite com a peça teatral “Do Outro Lado da Cerca”, encenada pela Curto Arte Companhia de Teatro. O evento ocorreu no Clube Centro de Reservistas e atraiu em torno de 1,5 mil pessoas, entre alunos, professores e comunidade, ao longo do dia.

Segundo o diretor da peça, Carlos Alberto Klein, a proposta da obra é mostrar que a leitura tem papel preponderante nas relações humanas, possibilitando que as pessoas “enxerguem para além da cerca” que elas constroem muitas vezes. “Os pais hoje praticamente não param um minuto, tendo pouca presença com os filhos e com os seus companheiros, é tudo muito mecânico”. O espetáculo evidencia uma relação de amizade e solidão entre um menino autista, Alberto (Cristiano Schenkel) e um senhor de meia idade, Alfredo (Carlos Alberto Klein).

A primeira edição do Encontro Literário também contou com a palestra do escritor e músico Thedy Corrêa, da banda Nenhum de Nós; a peça “Herta em uma visita especial”, da Curto Arte Companhia de Teatro; um espaço de leitura e contos promovido pelo Sesc de Venâncio Aires, além da exposição de obras da Livraria Armazém para diferentes gostos e idades.

O coordenador de Cultura e Turismo, Leandro Braun, ressalta que o evento é umas das ações da administração municipal com a finalidade de garantir cultura e lazer aos mais diversos públicos. “A partir do evento buscamos proporcionar o contato do escritor e do livro com as pessoas.” Ainda destaca que a intenção do governo é garantir, ao longo do ano, vários momentos voltados à educação e cultura. A realização foi do governo municipal em parceria com Fecomércio e Sesc de Venâncio Aires.

Fique por dentro

A Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Juventude também promove o projeto “Santa Clara Mais Leitor”, que neste ano realiza a sétima edição do Concurso de Declamação e Criação de Poesia. As poesias serão declamadas no dia 11 de outubro, no evento “Revelando Talentos”, com premiação para as melhores obras. Segundo Leandro Braun, é possível perceber o envolvimento e esforço de professores e crianças no projeto.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul