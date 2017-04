1º Jogue limpo com a sua rua contempla o bairro São José

Dando continuidade ao projeto de limpeza urbana e combate às pragas “Nossa Cidade, Meu Lar”, a Administração Municipal promove na manhã do sábado, 8 de abril, o 1º Jogue Limpo com a Sua Rua, no bairro São José. A ação será realizada num trabalho conjunto entre a comunidade local, Poder Público, entidades religiosas e esportivas, num mutirão de conscientização, limpeza e reorganização do entorno.

O ensaio para a ação ocorreu recentemente no bairro Navegantes, final da rua Campos Sales junto ao rio Taquari. O projeto piloto visa conscientizar as comunidades sobre a importância do cuidado com o espaço, limpeza, manutenção e embelezamento da rua e do bairro onde vivem. Para isso, os trabalhos iniciaram há mais de uma semana, quando uma equipe formada por profissionais de saúde e assistência social visitou as famílias do bairro, levando informações sobre o descarte correto de resíduos, dias de recolhimento de lixo e entulhos, entre outras questões de limpeza das ruas e saúde pública.

Essa semana os serviços avançaram com equipes de roçadas e máquinas da Secretaria de Obras que trabalharam no Esporte Clube Palmeirinhas e entorno, além da retirada do telhado da cancha de bocha do Clube, que apresentava problemas na estrutura e risco de queda e orientações aos moradores, para o descarte de materiais e resíduos das propriedades, que serão recolhidos sábado. “A intenção é envolver a comunidade no trabalho de limpeza, manutenção e embelezamento da sua rua”, frisa o Prefeito Klaus Werner Schnack.

Texto: Ascom Arroio do Meio