1º Riders sem Freio em Estrela segue com inscrições abertas

As descidas íngremes de algumas ruas de Estrela seguem desafiando e motivando os apaixonados por velocidade e adrenalina. Agora será a vez da lomba da Rua Pinheiro Machado, mais conhecida como “Morro da Polar”, ser cenário de outro evento. Está programado para o dia 28 de maio, a partir das 8h30min, o 1º Riders sem Freio. Inscrições estarão abertas até dia 26.

O município, que já foi palco de disputas como o downhill de skate, na Rua Amazonas e Avenida Rio Branco, terá agora o Morro da Polar como local de competição similar, mas esta dedicada a ciclistas. Com realização do grupo Riders de Estrela e parceria da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel), o evento desafiará o participante a descer o trajeto de cerca de 150 metros, alcançar a maior velocidade possível e chegar à frente de seus adversários. As baterias serão duplas.

De acordo com Frederico Sehn, do Riders, a ideia é relembrar uma velha brincadeira de criança e juventude entre aqueles que têm nas bicicletas seu hobby ou esporte. “Será uma forma de brincar, se divertir, e também é claro competir, com adrenalina e segurança, além de poder praticar o bem”, detalha ele. Segundo Sehn, os valores arrecadados com as inscrições serão investidos nos equipamentos de segurança que foram comprados e os participantes obrigados a usar, e também nas medidas contra acidentes que serão tomadas, entre eles o seguro dos atletas contra possíveis acidentes. Segundo testes já realizados, os competidores poderão atingir até 60 km/h. Ainda assim algumas regras serão respeitadas. “Claro que ali poderia se alcançar maior velocidade ainda. Mas queremos neste primeiro evento limitar algumas coisas, como não poder pedalar, pegar impulso e o vácuo do competidor, tirar as mãos do guidão e os pés dos pedais”, explica ele.

Beneficente

As inscrições custarão R$ 5 e mais um quilo de alimento não perecível, que será doado a uma entidade beneficente. As vagas devem ser garantidas no site www.bikedosul.com.br e na Casa do Ciclista. Não serão feitas inscrições no dia do evento visto que todas as baterias de largada serão previamente montadas respeitando as categorias dos inscritos.

Serão três as categorias em disputa, conforme o tamanho do aro da bicicleta: até aro 26; 27,5 até 29; e força livre, esta destinada às bicicletas speeds, que geralmente alcançam maior velocidade, mas também aberta a outros participantes interessados. Serão distribuídos troféus aos três melhores de cada categoria. Proibida a participação de menores de 16 anos; e menores de 18 devem ter autorização dos pais. Informações pelo Whats 98424-7644.

