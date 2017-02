“2017 está recheado de feriados durante a semana” – por Lizeli Bergamaschi

Olá amigos!!! 2017 é o ano com o maior número de feriados em dias de semana dos últimos 10 anos! É uma ótima oportunidade de conhecer aqueles lugares que você sempre sonhou!!! Muitas opções pela região do Vale do Taquari estão à disposição.

Segundo a projeção feita pelo Ministério do Turismo, as viagens nos fins de semana prolongados por feriados que caem na segunda, terça, quinta ou sexta-feira injetarão R$ 21 bilhões a mais na economia do Brasil. O levantamento considerou um acréscimo de 22 dias de folga, quando 10,5 milhões de viagens deverão ser realizadas. Foram excluídos do cálculo o Carnaval, a Semana Santa, o Natal e o Réveillon, períodos tradicionais de alta movimentação nos aeroportos, rodoviárias e rodovias.

“São números que reforçam a vocação do turismo para ajudar no desenvolvimento econômico e na geração de emprego do país. Enquanto diversas atividades demonstram preocupação com os fins de semana prolongados em 2017, o setor de viagens se prepara para faturar”, comentou o ministro do Turismo, Marx Beltrão. De acordo com o estudo, o feriado que deve gerar o maior impacto é o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, quando 1,94 milhão de viagens movimentarão R$ 3,9 bilhões na economia.

“O turismo é um grande impulsionador de outras 52 áreas, seja direta ou indiretamente. Entre elas, está o comércio. Se os feriados impactam o varejo em algumas cidades, na maior parte delas o setor terciário é impulsionado pelo fluxo turístico”, afirmou o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e membro do Conselho Empresarial de Hospitalidade e Turismo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Alexandre Sampaio, em artigo publicado recentemente numa revista especializada em turismo.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav), Edmar Bull, as empresas do segmento já começaram a sentir o impacto dos feriados com o aumento na procura por pacotes de viagens. A entidade estima que a demanda por viagens de lazer em 2017 deverá crescer entre 8% e 14%. “Os brasileiros vão poder viajar mais, gastando menos, porque uma das vantagens da ocupação pulverizada ao longo do ano é o maior equilíbrio na equação oferta x demanda, o que impacta diretamente na composição das tarifas aéreas e hoteleiras”, comentou Bull.

O levantamento foi feito pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, levando em consideração os feriados de: 21 de abril (Tiradentes, sexta-feira), 1º de maio (Dia do Trabalho, segunda-feira), 15 de junho (Corpus Christi, quinta-feira), 7 de setembro (Independência do Brasil, quinta-feira), 12 de outubro (Dia de Nossa Senhora Aparecida, quinta-feira) e 2 de novembro (Finados, quinta-feira). Carnaval, Semana Santa, Natal e Réveillon foram desconsiderados, porque via de regra geram fins de semana prolongado e a ideia da projeção foi levantar qual o valor a ser acrescentado na movimentação econômica nacional em 2017. Em 2015, previsão similar foi realizada e na ocasião foi verificado que os feriados movimentariam R$ 18 bilhões.

Nesse sentido muitas pessoas pretendem explorar os arredores da cidade, na própria região, até por ser uma opção economicamente mais viável e que oferece opções variadas. Mesmo que já tenha ido muitas vezes em um atrativo, sempre tem alguma novidade para conhecer. Encontre um destino, seja perto ou distante da sua cidade, e aproveite para conhecer um pouco mais da região.

AGROECOLOGIA FERRARI, em Arroio do Meio

A Agroecologia Ferrari está inserida no roteiro turístico Caminhos da Forqueta. No interior da cidade, na localidade de Forqueta, está localizada a Agroecologia Ferrari, uma empresa familiar que trabalha com produtos orgânicos e recepciona turistas e clientes no sistema colhe e pague. Produz hortaliças e frutas orgânicas certificadas pela Rede Ecovida. Conta com quiosque receptivo, onde o visitante recebe uma cesta e um chapéu de palha, e vão para a horta escolher e colher os produtos que querem para seu consumo. Os visitantes adoram a experiência. Todas as informações podem ser conferidos no facebook.com/agroecologiaferrari/

AGROINDÚSTRIA PITOL, em Anta Gorda

A Agroindústria Pitol integra a Rota da Erva-Mate. Localizada na Linha Doutor Carlos Barbosa, a poucos minutos do centro da cidade de Anta Gorda, a Agroindústria Pitol é referência na região e no Estado, na fabricação de receitas à base de noz pecan. A linha de produtos chega a 14 variedades, entre elas, noz caramelizada, rapadura, noz salgada, moída grossa e fina. Junto à agroindústria, momentos de tranquilidade são proporcionados em um lago com quiosque. O monumento é admirado por sua beleza e detalhes requintados em meio ao verde da natureza. Todas as informações podem ser conferidos no facebook.com/agroindustria.pitol

CACTÁRIO HORST, em Imigrante

O Cactario Horst faz parte do roteiro turístico Delícias da Colônia. O maior Cactário da América Latina em variedades de cactus. Neste local encontram-se centenas de espécies de cactus e suculentas, de diferentes gêneros e espécies do Rio Grande do Sul, Brasil e do Mundo. Oferece visitações acompanhadas ao cactário, compras de espécies variadas de cactos e lancheria. Todas as informações podem ser conferidos no facebook.com/cactariohorst/

COMPLEXO ARQUITETÔNICO MUSEU DO PÃO, em Ilópolis

O Complexo Arquitetônico Museu do Pão é formado pelo Museu do Pão, pela Escola de Panificação, pelo Moinho Colognese e pela Bodega. O Complexo está localizado no centro da cidade de Ilópolis. O Moinho Colognese, patrimônio que alavancou a construção do Complexo, foi construído em 1917 e encontra-se restaurado e em funcionamento. Todas as informações podem ser conferidos no site http://www.sitesdovale.com.br/caminhodosmoinhos/

Mais informações acesse www.amturvales.com.br

Volto nos próximos dias com mais informações e dicas de Turismo!!!

Desejo a todos um ótimo final de semana!!! Abraços

Por Lizeli Bergamaschi – Bacharel em Turismo – Turismóloga