23ª Feira do Peixe Vivo da Semana Santa ocorre dias 12 e 13

A 23ª edição da Feira do Peixe Vivo da Semana Santa será realizada quarta e quinta-feira, dias 12 e 13 de abril, na quadra coberta localizada nos fundos da Secretaria da Educação e Cultura, Centro. O atendimento será das 9h às 18h, sem fechar ao meio-dia.

Além de porções de peixe frito, esse ano haverá oferta de escabeche, sob os cuidados do pescador artesanal Ademir Bruismann. Serão comercializadas cerca de quatro toneladas de peixe, incluindo carpas capim, cabeça grande, húngara e prateada. Os organizadores pedem que os consumidores levem sacolas e/ou vasilhas para o transporte do pescado adquirido. Haverá serviço de limpeza do pescado no local.

Este ano a Feira será promovida pelos piscicultores Décio Bruxel, de Arroio Grande e Emerson Schwarzer, da Cascalheira, Secretaria Municipal da Agricultura e escritório municipal da Ascar/Emater/RS. O avanço no envolvimento dos piscicultores é fruto dos 45 açudes executados em propriedades rurais do Município entre 2012 e 2014, por meio de um convênio firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR), em parceria com administração municipal, Emater e produtores, visando incentivar a piscicultura e a diversificação de culturas.

O resultado é o aumento da oferta do pescado, e a realização de feiras mensais de barranco nas propriedades rurais. Da mesma forma, o Município segue o incentivo para a Feira do Produtor, que ocorre todos os sábados pela manhã na Rua de Eventos.

Texto: Ascom Arroio do Meio