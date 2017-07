25ª Settimana Italiana inicia no dia 19

Faltam poucos dias para Encantado celebrar o resgate das tradições e costumes dos primeiros imigrantes italianos. De 19 a 25 de julho, o município realiza a XXV Settimana Dell’Imigrazione Italiana, com diversas festividades nas comunidades.

A abertura acontece no dia 19, com um café da manhã na Casa de Cultura, que receberá decoração especial e se tornará a Vila Italiana. Logo à noite, 19h30min, no Auditório Itália, a Assibre apresenta o Teatro Italiano “Vanti Indrio” de Carlos Barbosa. O ingresso será um kg de alimento não perecível, que será doado para entidades carentes.

A programação prossegue com Filó Italiano nas comunidades Nossa Senhora Aparecida, Barra do Coqueiro e São Carlos-Jacarezinho. Missa italiana, baile, almoço e jantar italiano também fazem parte do evento. Esse ano a semana italiana conta com uma atração inédita, o tombo da polenta de 800 kg, que será realizado durante almoço na comunidade Santo Agostinho, no domingo, dia 23. Os ingressos para cada dia de evento estão a venda com os membros das comunidades participantes e na prefeitura. A rádio Encantado AM, transmitirá no domingo, dia 23, o programa italiano ao vivo, da comunidade Santo Agostinho e a missa que será realizada na comunidade Santo Antão.

Confira a programação completa:

19-07 – Quarta – 07h30min – Café da manhã na Vila Italiana (Casa de Cultura)

19h30min – ASSIBRE apresenta o Teatro Italiano “Vanti Indrio” de Carlos Barbosa (Auditório Itália – Entrada 1 kg de alimento não perecível)

20-07 – Quinta – 19h – Filó Italiano (Comunidade Nossa Senhora Aparecida)

21-07 – Sexta – 19h – Filó Italiano (Comunidade Barra do Coqueiro)

22-07 – Sábado – 13h – Baile da Terceira Idade (Comunidade Auxiliadora)

20h – Jantar Italiano – Inauguração do novo salão, show com Vitor Delazeri e Juan Pablo, baile com Quarteto da Alegria (Comunidade Porto XV)

23-07 – Domingo – 10h – Missa Italiana (Comunidade Santo Antão)

12h – Almoço Italiano e Tombo da Polenta Gigante 800 kg (Comunidade Santo Agostinho)

24-07 – Segunda – 18h – Sessão “Voltando ao Passado” (Câmara de Vereadores)

25-07 – Terça – 19h – Filó Italiano (Comunidade São Carlos – Jacarezinho)

Texto: Ascom Encantado