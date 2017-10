28º Festival de Corais acontece no sábado

A Igreja Matriz de Muçum será palco no próximo sábado (21), do 28º Festival de Corais de Muçum. O evento, que é promovido pela Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Ação Social, Cultura, Turismo e Desporto, em parceria com os integrantes do coral muçunense, contará com a participação de cerca de 10 grupos, oriundos de diversos pontos do Estado.

A programação inicia às 19h e, após as apresentações terá uma confraternização no Salão Paroquial de Muçum, em um jantar dançante aberto ao público.

A secretária responsável pela pasta organizadora da promoção, Jacinta Casagrande, destaca que o evento está entre os mais importantes do município e sempre foi significativo para a valorização cultural do mesmo, além de tornar-se uma grande confraternização dos participantes. “O festival é um evento artístico realizado através da cantoria. Esperamos grande participação de munícipes e região”, diz.

Texto: Ascom Muçum