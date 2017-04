2º MTB Pedal Riders Estrela reunirá mais de 560 ciclistas

Estrela sediará, neste domingo, dia 23, o 2º MTB Pedal Riders Estrela. Mais de 500 ciclistas estão inscritos para participarem do evento, não competitivo, que visa apenas o “pedalar” como diversão ou superação de seus próprios limites. A largada ocorrerá às 8h30min, no Parque Princesa do Vale. Serão duas categorias/distâncias: 30 quilômetros e 60 quilômetros, este indo até Bom Retiro do Sul e retornando ao Parque, local também das chegadas.

Em 2016 foram 247 inscritos de 31 diferentes municípios do Estado. Este ano os índices quase dobraram. São mais de 560 inscritos de mais de 50 cidades. “Apenas de Estrela são 220, quase o número total dos competidores de nossa primeira edição”, destaca Frederico Sehn, integrante do Riders, grupo responsável pelo evento. “O objetivo esse ano era fazer um evento pelo menos igual ao ano passado em atendimento e número de inscritos. Porém, conseguimos quase dobrar o número de ciclistas e estamos preparados para atender todos muito bem. Inclusive preparamos várias surpresas para eles”, avisa.

Não é surpresa que antes mesmo da largada o atendimento aos participantes já será especial. Os inscritos terão um reforçado café da manhã à disposição. No percurso serão mais quatro pontos de apoio com água e frutas. E quem realizou a inscrição antecipada terá direito a um kit. Este inclui placa de identificação; fotos feitas por dois profissionais em mais de oito pontos do percurso; medalha; squezze personalizado Riders – camiseta alusiva ao evento; seguro para o atleta e sorteio de mais de 50 brindes. Entre eles uma bicicleta Bike South, um oferecimento da Casa do Ciclista. Informações no site www.bikedosul.com.br, na fanpage do evento e pelo telefones 984247644 e 981125371.

De acordo com o vice-prefeito, Valmor Griebeler, a fomentação do turismo e o reforço da identidade esportiva de Estrela são outros pontos fortes do evento. “Será uma ótima oportunidade para os estrelenses prestigiarem locais do nosso município que muitas vezes nem conhecem muito bem, principalmente de nosso rico interior, e quem é de fora pode passear até mesmo pelo Centro ou antiga fábrica Polar, escadaria e demais locais da cidade”, explica. O trajeto inclui ainda a Transantarita, túnel verde da Transacácia e a Delfina e, já no município vizinho, a Cascata Águas Boas.

Texto: Ascom Estrela