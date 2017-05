2º Sustentar celebra o meio ambiente neste domingo

O próximo domingo (04) será dia de celebrar o Dia Internacional do Meio Ambiente em Lajeado. A Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) realiza no Parque dos Dick o 2º Sustentar, evento que contará com diversas atrações e atividades relacionadas à natureza.

Uma das atividades para as crianças será a GincanEco, uma gincana com atividades de contato com o meio ambiente e aventuras. Entre as provas estão a tirolesa, falsa-baiana, slack-line e escalada. Cada escola poderá inscrever uma equipe de até 20 participantes, e a equipe vencedora ganhará um dia no Sítio Moinhos do Campo, apoiador do evento, totalmente sem custo.

Além disso, será a oportunidade de adotar um amigo e companheiro. Em mais uma edição do Programa Adote um Amiguinho, estarão disponíveis para adoção cães filhotes que atualmente recebem cuidados no Canil Municipal de Lajeado. Promovida pela SEMA e pelo Centro de Controle de Zoonoses e Vetores (CCVZ), a feira de adoção exige apresentação de CPF, RG e comprovante de residência dos interessados em adotar.

Confira a programação do 2º Sustentar:

8h – Yoga

9h – Abertura oficial

9h30 às 14h – GincanEco

15h – Hora do Conto

8h às 13h – Feira Agroecológica

13h – Show com Agito Moinhos

8h às 17h:

– Food Trucks + Praça de alimentação

– Recolhimento de lâmpadas, eletroeletrônicos e óleo usado

– Compostagem

– Adote um Amiguinho

– Esclarecimento de questões a respeito do processo de licenciamento ambiental com os técnicos ambientais da SEMA

Texto: Ascom Lajeado