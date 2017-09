3º Concerto da Primavera ocorre no Jardim Botânico no próximo domingo

Domingo será dia de levar família e amigos ao Jardim Botânico de Lajeado. O 3º Concerto da Primavera, organizado pela Secretaria do Meio Ambiente, irá comemorar a chegada da estação mais florida do ano, o Dia da Árvore e o aniversário do Jardim Botânico com um dia repleto de atividades.

Comemorando 22 anos nesta segunda-feira, dia 18, o Jardim Botânico receberá no domingo programações culturais e em meio à natureza. As oficinas e apresentações do 3º Concerto da Primavera também comemorarão o Dia da Árvore, celebrado dia 21, e a chegada da Primavera, dia 22. Entre as atividades, estão apresentações das orquestras da Sociedade Lajeadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente(SLAN) e do Colégio Evangélico Alberto Torres (CEAT), piquenique no horário do meio-dia, trilha e yoga.

O Cedelinho auxiliará no deslocamento das pessoas até o local do evento. O transporte fará o trajeto do Jardim Botânico ao Parque dos Dick, e vice-versa, das 14h30min às 16h. A entrada é franca.

Confira a programação do 3º Concerto da Primavera:

– 10h – Yoga no Jardim

– 11h – Trilha pela mata

– 12h – Piquenique

– 13h às 15h – Bolhas de sabão e pinturas faciais

– 15h – Apresentação da orquestra e coral da SLAN

– 16h – Conjunto instrumental e coral do CEAT

Texto: Ascom Lajeado