4ª edição do projeto Poesia no Varal toma corpo

A Secretaria de Cultura e Turismo de Estrela já toma os preparativos para a realização da 4ª edição do “Poesia no Varal”. O evento que valoriza e busca a maior divulgação deste agente cultural está programado para ocorrer de 20 de março a 7 de abril, em diversos pontos da cidade. Quem quiser expor sua poesia ou contar com alguns dos varais em sua sede, sala ou local de trabalho pode entrar em contato com a secretaria.

Segundo a historiadora da Secultur, Letícia Oliveira de Oliveira, responsável pela montagem do acervo, já estão sendo separadas as poesias que serão expostas nos varais. “Começamos com 25 poesias na primeira edição. Queremos agora já contar com mais de 400, de poetas nacionais a estrangeiros, como Vinicius de Morais e Pablo Neruda, mais conhecidos ou não”, detalha. “Se sabe a importância da poesia para o bem estar das pessoas. Estudos já comprovaram que a poesia ajuda os neurônios a realizarem novas interligações e isso ajuda a desenvolver a inteligência”, explica. Frases, perfis e ilustrações completarão os trabalhos.

Conforme a organizadora, é também uma oportunidade de as pessoas que gostam de escrever poesias, e muitas vezes não encontram meios de divulgá-las, ou mesmo sentem-se envergonhados disto, apresentá-las ao público. “Quem quiser trazer sua poesia pode nos procurar. Assim como se houver alguma entidade, clube ou outro local que tenha o interesse de contar com um varal, iremos oportunizar a chance”, detalha. Mais detalhes serão acertados em breve. Informações pelo 3981-1122.

Texto: Ascom Estrela