4ª ExpoMuçum acontecerá de 25 a 28 de maio

Com o tema “Agregando Valores”, foi lançada oficialmente na noite de sexta-feira (03) a 4ª ExpoMuçum. A solenidade ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores e reuniu lideranças, imprensa, comércio, prestadores de serviços e comunidade. Na noite foram apresentados os espaços internos e externos de comercialização, mapa da feira comercial, industrial e de serviços e setor da agroindústria familiar, além de uma prévia da programação. O evento, agendado entre 25 e 28 de maio, celebrará o aniversário dos 58 anos de emancipação de Muçum.

De acordo com o responsável pela TBT Produções, Mateus Giovanoni Trojan, o evento está sendo organizado de forma inédita. “A divisão por comissões, decoração temática, exposição fotográfica, memorial de Muçum, exposição em dois pavilhões centrais, mostra de máquinas agrícolas e carros antigos, ampliação de 44 para 75 expositores e um público superior à última edição está entre os nossos objetivos”, enalteceu.

O empresário Carlos Irineo Cervo, proprietário da empresa Cervo Implementos Agrícolas e presidente do evento, reforçou a necessidade de socialização por parte da comunidade para o êxito do evento. “Nosso tema já diz: queremos agregar valores através de todos setores envolvidos, bem como pessoas de todas as classe sociais e faixas etárias, permitindo assim uma grande integração social, cultural e econômica de Muçum e região”, exaltou.

O prefeito Lourival Seixas ressaltou a importância do evento para o desenvolvimento da comunidade. “Muçum vem crescendo a cada ano. Essa feira comercial, industrial, de serviços e agrícola evidencia as potencialidades do nosso município. Juntos, poderes público e privado, trabalharemos para promover um dos maiores eventos já realizados na Princesa das Pontes”, garantiu.

Atração nacional

A programação de shows será intensa, assim como as atrações culturais e artísticas. Como destaque nacional, a dupla Lucas & Felipe, naturais de Novo Hamburgo. Eles conquistaram o Brasil vencendo por votação popular o reality show Festival Sertanejo SBT. A dupla já é um sucesso reconhecido nacionalmente e possui 4,5 milhões de visualizações em seu canal no Youtube, além de mais de 100 fã-clubes espalhados por todo o País.

Em 2010 lançaram o primeiro CD de trabalho: “Vamo Caí Pra Dentro”, produzido por Orlando Baron, mesmo produtor musical de Luan Santana e outros fenômenos da nova fase vivida pela música sertaneja. Desde então a dupla tem marcado presença nas melhores casas noturnas do Sul do Brasil, festivais de música e em shows junto a estrelas como Luan Santana, Jorge & Mateus, Guilherme & Santiago, Gusttavo Lima, Michel Teló, Bruno & Marrone, João Neto & Frederico entre outros artistas conhecidos no cenário nacional. No final de 2012 a dupla lançou o seu segundo CD: “Mexendo”. Novamente com a produção de Orlando Baron, “Mexendo” apresentou ao público 11 novas faixas, muitas delas de autoria da própria dupla, e que marcaramm o amadurecimento musical de Lucas & Felipe nos primeiros três anos de carreira. Entre canções românicas, uma marca da dupla, e de animados hits, podemos destacar Medo, Dig Dig, Camarote, Pista Vip, Pegada do Bebê, Mil Motivos, Mexendo, Undererê, Madrugada, Preciso de Você e Vem Pra Mim, além de três faixas bônus: Sinal de Amor, Veja Bem e Deixa Eu Te Amar.

Locação de espaços

Serão disponibilizados 75 espaços internos (salão paroquial) e externos (lonão lateral da Praça da Matriz) para exposição de produtos e serviços durante o evento. Interessados podem entrar em contato para reservar pelo telefone (51) 3755-1018, com Lizete. Os valores variam de R$ 600,00 a R$1.300,00 nas modalidades associados à CDL; comércio local não sócio e comerciantes oriundos de outros municípios. Os estandes de esquina sofrem um acréscimo de 20% em seu valor de tabela. Até o dia 10 de fevereiro, a exclusividade de venda de espaços é para os expositores locais. Após, o período de reserva será destinado aos demais interessados.

ESPAÇO INTERNO (salão paroquial) ESPAÇO EXTERNO (lonão da Praça da Matriz) MODALIDADE R$ 600,00 R$ 900,00 Associado à CDL R$ 800,00 R$ 1.100,00 Não sócio da CDL R$ 1.000,00 R$ 1.300,00 Comerciantes de outros municípios

A 4ª ExpoMuçum ocorrerá entre os dias 25 a 28 de maio, na Praça da Matriz, com entrada gratuita à população em todas as suas atividades. É uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas de Muçum (CDL), em parceria com a TBT Produções, e recebe o apoio da Administração Municipal. A expectativa é atrair 25 mil pessoas em quatro dias de evento.

