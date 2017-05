4ª ExpoMuçum inicia na quinta-feira

De 25 a 28 de maio, nos lonões da praça matriz, salão paroquial e praça Cristóvão Colombo ocorre a 4ª edição da ExpoMuçum. O evento possui entrada gratuita em todas as suas atrações e espaços. A feira – que agrega comércio, indústria, serviços, setor primário, maquinários, cultura e turismo – promete ser o maior evento multissetorial da história do município.

Dentre as novidades que essa edição traz, destaque para o aumento no número de expositores: serão cerca de 70 espaços de exposição das mais variadas áreas. O espaço da agroindústria traz uma grandiosa variedade de produtos coloniais da cidade e região, enaltecendo o Setor Primário. Também se destacam as opções de entretenimento: os jogos, brinquedos infláveis e Cinema 6D para a garotada; o Espaço Literário, com livros a preços populares; e o Vôo de Balão, atração inédita na região, que ocorre no sábado à tarde, a partir das 15h, no Morro da Igreja Matriz. O Vôo consiste na subida do Balão e retorno no mesmo sentido, proporcionando uma visão única e diferenciada de nossa cidade. O valor unitário do ingresso é R$ 50 e o passeio é por ordem de chegada no local.

A programação é recheada de grandes e variadas atrações, atingindo as pessoas de todas as idades e preferências musicais. Destaque para os shows nacionais com Nenhum de Nós, que ocorre dia 26 de maio, a partir das 23h; e da dupla Sertaneja Lucas & Felipe, dia 27, a partir das 23h, ambos com entrada gratuita.

A 4ª ExpoMuçum é organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Muçum – CDL, com produção da TBT Produções. O patrocínio master é da Prefeitura Municipal, Quinta do Vale Alimentos, AquaFast Produtos de Limpeza e Decibal Móveis; o patrocínio Ouro é do Moinho Sangalli e da Erva-Mate Gaúcha da Serra; o patrocínio Prata é da Caixa Econômica Federal e Supermercados RedeFort; e o patrocínio Bronze é da Lojas Benoit, Sicredi e Banrisul. O financiamento é do Sistema Pró-Cultura/RS, da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A realização é do Ministério da Cultura, do Governo Federal.

Programação

Dia 25/05 – Quinta

16h – Reunião da AMVAT – Câmara de Vereadores de Muçum

18h30min – Abertura Oficial da 4ª ExpoMuçum – 2017 – Coral Municipal de Muçum

19h – Apresentação Orquestra Municipal de Encantado

20h30min – Apresentação Teatro Humorístico Italiano “La Nona”

21h30min – Show Ítalo-Brasileiro com Ragazzi Dei Monti

Dia 26/05 – Sexta

14h – Encontro de Clubes de Mães – Palestra sobre Turismo Rural

Local: Sede do Clube Fortes & Livres

15h – Show Educativo-Infantil com Os Peraltas

21h – Show com Acústico Duo

23h – Show Nacional com Nenhum de Nós

Intervalos e Pós-show – DJ Kriok

Dia 27/05 – Sábado

10h – Reunião AVAT – Câmara de Vereadores de Muçum

14h – Desfile de Moda – Crianças e Alunos da APAE – Encantado

15h – Início do Vôo de Balão

21h – Show de Abertura com Guilherme & Gustavo

23h – Show Nacional com Lucas & Felipe

Intervalos e pós-show – DJ Diego Evolution e DJ Giovani Gil

Dia 28/05 – Domingo

13h30min – Apresentação Grupos de Dança

Grupo de Danças Italianas “Ballo D’Itália”

Grupo de Danças Alemãs “Origens de Paverama”

14h30min – Show Sertanejo Universitário com Zé & Elias & Banda

16h – Show com Roney Daminato & Blues Muss

17h30min – Show com Banda Segundo Final

19h – Encerramento Oficial da 4ª ExpoMuçum – 2017

20h – Show Country-Rock com The Travellers

Intervalos – DJ Kinho Souza

Texto: Ascom evento