4º Cicloturismo Encantado será no dia 19 de novembro

A atividade que reúne a prática esportiva saudável do ciclismo ao turismo, sendo uma maneira ecológica e diferenciada de promover qualidade de vida das pessoas, chega a sua 4ª edição em Encantado. A concentração acontece no dia 19 de novembro, a partir das 7h30min, com café da manhã no Ginásio do Salão Paroquial, inscrições no local, entrega dos kits e saída às 9h. São esperados mais de 200 participantes, que poderão optar pelo trajeto curto, médio e longo. Todo o caminho será sinalizado e com pontos de apoio.

O evento é uma realização da Administração Municipal de Encantado com apoio da Associação Encantadense de Ciclistas (AECI). Inscrições antecipadas e maiores informações pelos fones: (51)98177-5503 ou (51)98175-1610 ou site: www.bikedosul.com.br.

Texto: Ascom Encantado