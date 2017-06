4º Dia do Colono e Motorista tem detalhes acertados

Uma reunião no Salão Nobre da Prefeitura de Estrela, na manhã da sexta-feira (23), acertou mais detalhes da grande festa em comemoração ao Dia do Colono e Motorista.

A edição 2017, a quarta da história, está agendada para o dia 25 de julho, no Salão Comunitário Cristo Rei, iniciando com o tradicional desfile, e prosseguirá com diversas atrações, almoço e baile. A promoção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Estrela, com apoio do Governo Municipal, definiu o valor dos ingressos: R$ 18 por pessoa.

Marcará também a passagem do 54º aniversário do STR (06/05) e a 12ª edição do Dia da Saúde, com serviços da área à disposição dos participantes.

Participaram da reunião a diretoria do STR Estrela, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Marcelo Braun, a coordenadoria do Grupo de Apoio e Convivência do Idoso Estrelense (Gracie), o Gabinete da Primeira-Dama e a Defesa Civil do município, também apoiadores da festividade como a Emater. Ficou definido que a festa seguirá, na sua essência, com o mesmo modelo dos outros anos, considerados um sucesso. Um desfile pela cidade dará início às festividades, com concentração a partir das 9h, na Avenida dos Estados. A saída está marcada para às 9h30min, passando pelas principais ruas da cidade, com bênção em frente ao Parque Princesa do Vale. Após o desfile, no Centro Comunitário Cristo Rei, haverá abertura oficial, com pronunciamento de autoridades e bênção, às 10h30min.

Troféu Frontino Caye

Em seguida será entregue o Troféu Frontino Caye para os destaques dos setores leiteiro, avicultura, suinocultura, agroindustrial, jovem rural, aposentado e motorista. Os escolhidos do troféu serão escolhidos no início do mês, mas não divulgados. Depois do almoço serão realizadas atividades de integração, inclusive com premiações. A festa, que contará ainda com apresentação do Coral do Gracie, se encerrará com baile animado pela banda Musical Star Music.

Para o secretário Marcelo Braun, trata-se de uma festa que merece toda atenção e participação da comunidade. “São áreas importantes culturalmente e economicamente, que levam o nome e a imagem do município por todo o País, planeta, e merecem ser valorizadas”. Já para o presidente do STR, Rogério Heemann, a festa vem prestigiar dois importantes segmentos. “O que um produz, o outro transporta, e levam junto o espelho de nossa identidade, por isso merecem nosso respeito.”

Ingressos vendidos já a partir de segunda-feira, com os setores envolvidos. Informações pelo telefones 3981-1105 (Gracie), 3712-1001 (STR) e Gabinete da Primeira-Dama (3981-1211).

Texto: Ascom Estrela