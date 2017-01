50 % dos estandes para o Festival de compras da Suinofest já estão locados

Há 11 anos, com o intuito de valorizar o comércio local, fomentar a economia e a geração de empregos, a comissão organizadora da Suinofest criou o Festival de Compras. Nesta edição, estão sendo disponibilizados 163 espaços: 93 estandes nos pavilhões, 13 na área externa coberta, oito na área externa, 11 para a Praça de Alimentação e, além disso, tem 38 espaços para Agroindústrias.

“50% dos estandes do pavilhão já foram comercializados. Mesmo que o período prioritário para as empresas de Encantado já acabou, as tratativas com as empresas encantadenses continuam, a fim de aumentar cada vez mais a participação local”, explica o responsável pelas vendas, Ygor Ferreira. A venda dos espaços iniciou em novembro. Até o dia 15 de janeiro, a prioridade era para as empresas locais.

Já estão confirmadas empresas que comercializam colchões, confecções, calçados, acessórios, purificadores de água, consórcios, orquidário, bijuterias,

acessórios para celulares, acessórios para indústria da carne, luminárias, tinta colorida em pó, fotografias, chocolates. A comercialização da Praça de Alimentação inicia nos próximos dias.

Aquisição de estandes

A aquisição de estandes deve se feita diretamente com a Lume Eventos, através do telefone (51) 3751 2000 ou pelo e-mail vendas@lumeeventosrs.com.br. Os associados da ACI-E e CDL são beneficiados com 40% de desconto para a locação de estande no pavilhão e 15% nos espaços externos. O pagamento poderá ser realizado em até seis vezes através de boleto bancário.

Confira os valores:

Estandes no pavilhão Desconto Valor M² Empresas não associadas à ACI-E e CDL 0% R$ 199,20 Empresas associadas à ACI-E e CDL 40% R$ 119,52

Exemplo: Estande de 9m²: valor para associado R$ 1.075,68 e não associado R$ 1.792,80

Espaços Externos

Veículos e Máquinas M² Associado* Não Associado 5 x 10m 50 R$ 1.468,80 R$ 1.728,00 10 x 10m 100 R$ 2.448,00 R$ 2.880,00 10 x 12m 120 R$ 2.958,00 R$ 3.480,00

*Empresas associadas têm 15% de desconto comparado ao valor normal.

Espaços Externos Nº do espaço Associado* Não Associado 5 x 5m = 25m² 301 R$ 765,00 R$ 900,00 4 x 4m = 16² 302 R$ 489,60 R$ 576,00 12 x 6m = 72m² 303 ou 304 R$ 1.479,00 R$ 1.740,00 8 x 11m = 88m² 305 R$ 1.530,00 R$ 1.800,00 5 x 5m = 25m² 306 R$ 705,50 R$ 830,00

*Empresas associadas têm 15% de desconto comparado ao valor normal.

A Suinofest será realizada nos dias 09, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho, no Parque João Batista Marchese, em Encantado. A entrada é gratuita. O evento é realizado pela ACI-E em parceria com a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores e a CDL de Encantado. A organização é da Lume Eventos.

Texto: Ascom Festival de Compras