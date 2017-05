52º Festival do Chucrute é lançado oficialmente

Um coquetel e um desfile de roupas típicas marcaram o lançamento oficial do Festival do Chucrute 2017, na última sexta-feira (28). Representantes da comenda organizadora desta que é a 52ª edição do festival, a corte oficial, autoridades, entre elas o prefeito Rafael Mallmann e o deputado estadual Maurício Dziedricki, e demais convidados participaram da cerimônia. No próximo sábado, dia 6, às 15h, dentro da programação oficial, um Desfile Típico pelas principais ruas do município convidará a comunidade a prestigiar os demais eventos do festival.

O salão da Oase ficou lotado de pessoas que acompanharam os discursos. O presidente da Comunidade Evangélica, Hans Udo Frantz, enalteceu o valor da tradição, e disse ser esta uma edição especial por marcar os 500 anos da Reforma. Ele teve suas palavras acompanhadas pelo presidente da Câmara de Vereadores, Ernani de Casto, por Ênio Schwingel, representante da comenda, pelo prefeito Mallmann e o deputado Dziedricki, que por sinal garantiu presença nos dois bailes típicos. “Bom demais ver gerações e mais gerações envolvidas com a festa. Hoje são vocês, seus pais. Ontem eram seus avôs. E amanhã, ou mesmo hoje, como vemos muitas crianças já envolvidas, serão os seus filhos que vão garantir o futuro desta linda festa”, destacou. “Esta festa é a representação da cultura que formou nosso município, baseada em colunas como a fé, a família e o espírito comunitário”, enalteceu o prefeito.

Um desfile protagonizado por integrantes dos 12 Grupos de Danças Folclóricas, com alguns dos mais de 40 tradicionais modelos utilizados por eles, e um coquetel, fecharam a primeira noite de festas. Os ingressos para os dois principais bailes, dias 20 e 27, já estão à venda. Mais informações pelo 3712-1120.

Já a Maifest – 141 anos conta, além do Festival do Chucrute, com a realização da 18ª ParkChoppFest. Além de shows com Dionatã Severo, Lucas & Felipe e MC Stamm; bandas Sputnik e Vôo Noturno também animarão os visitantes. A festa no Parque Princesa do Vale realiza tradicionais eventos como o Baile da Melhor Idade (Banda Festigma) e Torneio do Boi (dia 19); os Jogos Germânicos (dia 20); Grenais (dia 21) e o 3º Encontro Nacional de Motorhomes.

Programação do 52º Festival do Chucrute

06 de maio – Desfile típico (15h)

20 de maio – 1º Baile (20h), Banda K’necus

21 de maio – Café Colonial (15h)

24 de maio – 23ª Festa do Idoso (9h)

25 de maio – 11ª Festa das Apaes (14h)

26 de maio – Assembleia Geral da Amvat (10h)

27 de maio – 2º Baile (20h), Orquestra Montanara

28 de maio – 2º Café Colonial (15h)

Texto: Ascom Estrela