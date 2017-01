5ª Copa Verão de Futebol 7

A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Turismo, realiza a 5ª Copa Verão de Futebol Sete. A data prevista para o início da competição é 11 de fevereiro e os jogos serão realizados no Estádio das Cabriúvas.

As fichas podem ser retiradas no Centro Administrativo Municipal na Secretaria. A reunião para definição das chaves, regulamento e demais informações estarão na Ficha de inscrição. Cada equipe poderá inscrever até 12 atletas e a taxa de inscrição será no valor de R$ 150. Mais informações na Secretaria ou pelo telefone 3751-0100 ramal 169.

Texto: Ascom Encantado