5ª Estrela Multifeira gerou R$ 10 milhões em negócios

A 5ª Estrela Multifeira, transcorrida entre os dias 6 e 10 de setembro, alcançou seus objetivos e superou a edição de 2015. Em evento de confraternização realizado na quarta-feira (4) pela comissão organizadora no Salão da Oase, o presidente Claus Wallauer anunciou a geração de R$ 10 milhões em negócios, o que equivale a um incremento de 54%. A comercialização se refere às vendas feitas pelos expositores durante a feira e prospectados a partir dela. O público circulante de 42 mil pessoas, que já havia sido anunciado no encerramento do evento, também foi 20% maior. O volume de negócios foi extraído a partir da pesquisa de satisfação respondida pelos expositores.

Para 92% das empresas que responderam a pesquisa, a estrutura da 5ª Estrela Multifeira é ótima ou boa, mesmo percentual e avaliações apontados para o atendimento da equipe de limpeza. Para 98% dos que responderam as questões, a segurança foi ótima ou boa. A feira atendeu às expectativas de 64% dos empresários, e superou a de 27% deles; sendo que 56% afirmaram que vão participar da próxima edição, e 41% possivelmente. “Trata-se um excelente retorno para a organização e a certeza de que estamos no caminho certo. A Estrela Multifeira é resultado de um esforço coletivo”, destacou Wallauer.

Outra pesquisa, essa aplicada pela Faculdade La Salle, apurou as opiniões de mil visitantes ao longo da programação. O levantamento revelou que, embora os estrelenses tenham representado 40% dos visitantes, moradores de outras 55 cidades prestigiaram a feira. Para 95% do público, os conceitos ótimo ou bom também predominaram em relação à estrutura do Porto de Estrela. Quase 93% também classificou como ótimo ou bom o estacionamento, 41% disseram que a 5ª Estrela Multifeira superou as expectativas e 52% observaram que ficou dentro do esperado. O grupo ainda tomou conhecimento dos relatórios das áreas de comunicação e avaliou as principais estratégias de divulgação feitas.

A atividade também marcou a transferência de dois cheques simbólicos de R$ 6.501,07, totalizando R$ 13.002,14. Eles foram recebidos por representantes do Rotary Club Estrela e Lions Clube Estrela, que com seus membros trabalharam de forma voluntária na bilheteria da feira. Após entregar um troféu para o presidente atual, Claus Wallauer, e os três ex-presidentes presentes – Gerson Strehl, Rui Grave e Cristiano Vilanova Horn – o presidente da Cacis, Pedro Antônio Barth, fez um agradecimento geral aos envolvidos e afirmou: “não somos ninguém sozinho, mas somos grandes e fortes em grupo, unidos. O objetivo da Cacis e da parceira, a Prefeitura, foi elevar o nome de Estrela”.

Texto: Ascom Estrela Multifeira