5ª Estrela Multifeira: Vem que tem diversidade

Para mostrar o que tem de melhor na indústria, comércio, serviços, agronegócio e agroindústrias, o Porto de Estrela sedia, entre os dias 06 e 10 de setembro, a 5ª edição da Estrela Multifeira. Promovida pela Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Estrela (Cacis), a feira traz o slogan “Vem que tem diversidade” e oferecerá aos visitantes variadas opções de compras, entretenimento, esporte, cultura e turismo, divulgando as potencialidades do município e proporcionando negócios e diversão.

Expositores

Direcionada para a família e objetivando a prospecção de negócios, a feira comercial ocupará dois espaços no Porto e já contabiliza 80% dos estandes vendidos. No pavilhão coberto, 98 empresas do varejo, indústria e serviços demonstrarão suas atividades e comercializarão seus produtos, enquanto a área externa será ocupada por 33 expositores de máquinas e equipamentos agrícolas, carros, caminhões e piscinas. O ambiente dedicado às delícias das agroindústrias familiares acomodará 30 microempreendedores rurais, cujos espaços estão com inscrições abertas até o dia 10 de julho.

Animais

Ocupando importante posição no ranking das maiores bacias leiteiras do Brasil, Estrela demonstrará durante o evento seu potencial na produção agropecuária expondo o gado leiteiro. A área de aproximadamente 1,2 mil metros quadrados – 60% maior do que em 2015 – terá circulação do público facilitada e disponibilizará maior variedade de espécies, apresentando também peixes, ovelhas e cabritos. A piscicultura ganhará destaque com atividades voltadas para o manuseio artesanal do pescado.

Atrações diversas

Para quem busca diversão, não faltarão atrações. Novidade nesta edição, o espaço Off Aventura vai desafiar a coragem e estimular a adrenalina com tirolesa, slackline, parede de escalada e estilingue humano. A Exposição de Carros Antigos e Motos, que em 2015 registrou mais de 200 participantes, reunirá apreciadores e colecionadores de várias regiões do Estado no sábado e domingo, e o Rio Taquari será palco da quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Motonáutica. A praça de alimentação já está com todos os estandes comercializados e garantirá diversificadas opções gastronômicas. Um parque de diversões complementa as alternativas.

Horários de visitação à feira

Dia 06/09 (quarta-feira): das 17h às 22h

Dia 07/09 (quinta-feira): das 10h às 22h

Dia 08/09 (sexta-feira): das 10h às 22h

Dia 09/09 (sábado): das 10h às 22h

Dia 10/09 (domingo): das 10h às 18h

Observação: quinta-feira a praça de alimentação ficará aberta até as 23h; na quarta, sexta e sábado, até a meia noite; e domingo até as 18h.

Eventos técnicos

Uma agenda de atividades técnicas com oficinas, apresentação de trabalhos acadêmicos e Mostra de Iniciação Científica acontecerá em parceria com a La Salle. Também está confirmada a reunião da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) e a Rodada de Negócios do Sebrae.

Agenda

Quarta-feira, 06/09

16h30min Reunião da Amvat

19h VIII Mostra de Iniciação Científica-MIC

Quinta-feira, 07/09

14h Oficinas

Sexta-feira, 08/09

9h Oficinas para alunos do Ensino Médio

13h Rodada de Negócios

19h VIII Mostra de Iniciação Científica-MIC

Sábado, 09/09

9h Oficinas de Agronegócio e Meio Ambiente e Oficinas de Empreendedorismo e Gestão

14h Oficinas de Agronegócio e Meio Ambiente e Oficinas de Empreendedorismo e Gestão

19h Visitação trabalhos acadêmicos

Domingo, 10/09

Visitação trabalhos acadêmicos

Shows

Sempre muito aguardada nas feiras, a agenda de shows da Estrela Multifeira proporcionará atrações diversificadas. A parte artística-cultural, denominada Espaço Lic Pro-Cultura RS, apresentará bandas, orquestras, grupos teatrais e danças folclóricas. O destaque da programação fica com os shows do Guri de Uruguaiana, Os Peraltas e da banda gaúcha Nenhum de Nós.

Programação

Quarta-feira, 06/09

18h:30 Abertura Oficial

20h30 Mr Soul

21h30 Banda Sputnik

22h30 Guri de Uruguaiana

Quinta-feira, 07/09

14h Os Peraltas

15h Danças Alemãs

16h Orquestra do Martin Luther – CML

17h Teatro Espaço da Arte

18h Cantando a Gente se Entende

20h Vocal em Cena

21h Banda The Wall

22h Aero Willis

Sexta-feira, 08/09

13h30 Baile da Terceira Idade com a banda Show Brás

18h Valdecir Moura

20h Lucas Piccinini e Tiago Kirst

21h30 Invernada Artística

22h Régis Marques e Grupo Rodeio

Sábado, 09/09

13h Banda Apple

14h Banda Lambreta

15h Banda Tchê Rock

16h Banda Balaio de Gato

17h Banda CB4

18h Banda Tenente Cascavel

19h Banda Liverpool

20h Banda Os Legionários – “Tributo a Legião Urbana”

22h Banda Nenhum de Nós

Domingo, 10/09

11h Companhia Musical

14h Banda Horus

15h Nova Estação

17h Banda San Marino

Ingressos

Na quarta-feira (06) o ingresso será gratuito. Nos dias 07 e 08 haverá cobrança de meia-entrada, o que corresponde a R$ 5,00. Nos dias 09 e 10 os ingressos serão comercializados ao custo de R$ 10,00, garantindo acesso à feira e shows. Crianças e adolescentes até 12 anos não pagam.

Parceiros

A Estrela Multifeira 2017 conta com o patrocínio da Prefeitura de Estrela e Câmara de Vereadores, além de Imec Supermercados, Sicredi, Carrocerias Altari, Girando Sol, Launer, Metanox, Redemac Morelli, Brasilata, Conpasul, Languiru e Trip Tecnologia. O apoio é de Banco do Brasil, Prost Bier, Rota Gráfica, Unimed e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, com a organização de Lume Eventos.

Texto: Ascom Estrela Multifeira