5ª Semana Municipal do Empreendedorismo apresenta inovação e cases de sucesso

Cinco dias para conhecer cases de sucesso, interagir em palestras, participar de cursos e estimular o empreendedorismo nas áreas de Turismo, Tecnologia, Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços. Esta é a proposta da Semana Municipal do Empreendedorismo que chega a sua quinta edição. O evento, que é gratuito e aberto para toda a comunidade regional, acontece de 02 a 06 de outubro, em Encantado.

Estudantes, empresários, pessoas ligadas ao comércio, indústria, agricultura familiar, prestadores de serviços, turismo e demais interessados podem participar da atividade.

Uma das palestras será “Intraempreendedorismo, o caminho para uma carreira bem sucedida”, com Humberto Koerbes da Lojas Benoit. Fundada no dia 1º de janeiro de 1971, a Benoit conta com mais de 200 lojas e 2.700 colaboradores espalhados pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. “O palestrante vai falar sobre o case de sucesso que é a Benoit, vai contar toda a história da rede de lojas e comentar o que está acontecendo no mercado atual. Nós queremos que a região tenha contato com esta história e possa utilizá-la como exemplo em seus empreendimentos”, comenta Marcelo Peretti, presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Encantado, entidade promotora da atividade.

Outra atividade é o tradicional Almoço Empresarial organizado pela Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E). Na oportunidade será abordado o case de sucesso com Leandro Gheno da Baldo S.A, no Clube Comercial. “Durante o almoço será apresentado o desenvolvimento da empresa ao longo do tempo, as mudanças e melhorias. A Baldo é uma empresa com quase 100 anos de existência, mas que tem a inovação em sua essência. É a maior exportadora de erva-mate do Brasil e inovou na venda on-line de produtos até então tipo exportação. Em Encantado, ocupa o segundo lugar em retorno de ICMS e é responsável por gerar 285 empregos efetivos. Em período de safra este número chega a 340, mas sempre há contratação no final, o que provavelmente os levará a 300 funcionários”, explica a secretária executiva ACI-E, Bernardete Rissi.

Para participar do Almoço Empresarial, os interessados devem fazer a reserva até às 11h, do dia 03 de outubro, pelo fone (51) 3751 2255 ou pelo e-mail executivo@acie.com.br

Concomitante à Semana do Empreendedorismo ocorrem as atividades da Semana Acadêmica do curso Técnico em Administração da Lume Centro de Educação Profissional. Nela serão apresentados vários cases de sucesso que contemplam diversos segmentos.

“Os cases são importantes para a formação de nossos alunos por evidenciarem o início, o desenvolvimento e o crescimento de cada empresa participante. Desta forma, ficamos sabendo da história daquela empresa, de como surgiu a ideia do negócio, quem foram seus fundadores, quais foram as maiores dificuldades e obstáculos enfrentados, como foram superados, quais foram as maiores realizações, como se encontra a empresa hoje e qual seu planejamento futuro. Isso tudo, traz a parte prática e real do que os estudantes estão vendo dentro do Curso Técnico em Administração. Mostra, a todos, exemplos próximos da gente, de pessoas que empreenderam um negócio e tiveram êxito no seu projeto. Aproxima os alunos da realidade de cada empresa e atinge o objetivo do curso que é trabalhar o aspecto prático da administração”, explica o diretor da LUMECEP, Luciano Fontana.

Saiba mais:

Toda a programação está disponível no site do evento através do link www.empreendedorismoencantado.com.br. Lá já é possível fazer a inscrição para algumas atividades. Criada em 2012, a Semana Municipal do Empreendedorismo é a junção de esforços de várias entidades, que procuram inovar e estimular o sucesso da comunidade regional. A atividade tem o patrocínio de Baldo S.A e Lojas Benoit. É realizada pela LUMECEP, APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, UERGS, FATERCO, Amturvales, CDL –Encantado, ACI-E, Administração Municipal de Encantado, Região dos Vales Comunicação Digital, Lume Eventos e Sebrae.

Horário 02 de outubro de 2017 | segunda-feira Local Organização 15h ENCONTRO EMPRESARIAL – O FUTURO DOS SERVIÇOS GASTRONÔMICOS Case de sucesso com Juliana Schuch Diagnóstico de Atendimento com Soraia Gerhardt do Sebrae Auditório Imigrante** Amturvales 19h CASE DE EMPREENDEDORISMO Arlindo Pretto | Pretto Veículos Andrea Hollmann | Farmácia Central LUMECEP* LUMECEP 19h30min MINICURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE CERVEJA Valor R$ 20,00 com degustação. Inscrições na secretaria da UERGS. Vagas limitadas. UERGS UERGS, APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari e FATERCO 03 de outubro de 2017 | terça-feira 7h30min CASE DE SUCESSO COM MATE BREAK Ito Lanius | Empresário e presidente da CIC Vale do Taquari Auditório Imigrante** ACI-E, CDL, Lume e APL Inscrições até 29/09. Vagas limitadas. 19h CASE DE EMPREENDEDORISMO Graziela Muniz | Pipocando Marketing Jairo Luiz Casagranda | Diamajú Agrícola LUMECEP* LUMECEP 04 de outubro de 2017 | quarta-feira 11h45min ALMOÇO EMPRESARIAL Case de Sucesso com Leandro Gheno da Baldo S.A Clube Comercial ACI-E Almoço por adesão. Reservas até 03.10.17 às 11h pelo fone (51) 3751-2255 ou executivo@acie.com.br 19h CASE DE EMPREENDEDORISMO André Bergamaschi | Orgatec Contabilidade LUMECEP* LUMECEP 19h15min SEMINÁRIO “ALIMENTO DE VERDADE, DO CAMPO À CIDADE” Case Parada Toigo | Sidnei Toigo Case Agroindústria Nostro Lavoro | Sadi Giacomini Internacionalmente Local | Chef Carlos Kristensen Auditório do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Encantado APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, FATERCO e UERGS 05 de outubro de 2017 | quinta-feira 19h “INTRAEMPREENDEDORISMO, O CAMINHO PARA UMA CARREIRA BEM SUCEDIDA” Palestrante: Humberto Koerbes | Lojas Benoit Auditório Brasil** CDL Encantado 19h CASE DE EMPREENDEDORISMO João Luís Giovanella |Salva Craft Beer Rudinho Bombassaro | Especialista Canino LUMECEP* LUMECEP 06 de outubro de 2017 | sexta-feira 19h CASE DE EMPREENDEDORISMO Marciano Brandão | Agroindústria Brandão LUMECEP* LUMECEP

PROGRAMAÇÃO

*Evento destinado aos acadêmicos do Técnico em Administração da LUMECEP

** Centro Administrativo de Encantado, rua Monsenhor Scalabrini, 1047, Centro.

CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO: SOLICITAR NO MOMENTO DO REGISTRO DE PRESENÇA DE CADA ATIVIDADE.

Texto: Ascom Semana do Empreendedorismo