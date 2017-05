65,29% do público alvo já foi vacinado contra Gripe em Paverama

Restando pouco mais de uma semana para o fim da Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe, 65,29% do público alvo já foi imunizado em Paverama. No últimos sábado ocorreu o Dia D contra a gripe, foram vacinadas no Posto da Fazenda São José, 28 crianças e 12 idosos. No Centro, 10 idosos e 30 crianças foram imunizadas.

O serviço segue sendo disponibilizado de segunda à sexta-feira, no Posto de Saúde do Centro, das 8h às 12h e das 13h às 17h. No Posto de Saúde da Fazenda São José é realizado as segundas-feiras, das 13h às 17h. A procura pela vacina da gripe vem sendo grande, sendo que a campanha se encerra no dia 26 de maio. Até o momento já foram imunizados 1339 pessoas, sendo que o total é de 2052 munícipes.

Confira os números:

Menores de 2 anos: 40,98%

2 a 4 anos: 59, 34%

Trabalhadores da saúde: 100%

Gestantes: 52, 46%

Puérperas: 70%

Idosos: 67,31%

Total geral: 65,29

Texto: Ascom Paverama