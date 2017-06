6º Encontro do Sapato de Pau é pauta de reunião na próxima quinta-feira

Acontece no dia 09 de setembro (sábado), no Esporte Clube Juventude, em Linha Berlim – Westfália, o 6º Encontro do Sapato de Pau. Após 12 anos sem realizá-lo, a intenção da comissão organizadora é reeditar o evento, que tem como objetivo incentivar o uso do dialeto Sapato de Pau e relembrar a origem dos westfalianos.

Para ultimar detalhes da programação, a comissão organizadora, formada por integrantes do Grupo Amigos do Sapato de Pau e representantes das comunidades, volta a se reunir na próxima quinta-feira, dia 15 de junho, às 19h30min, no Esporte Clube Juventude. A reunião é aberta a toda a comunidade westfaliana interessada em participar do planejamento do evento.

O 6º Encontro do Sapato de Pau, que já tem a confirmação de participantes da Alemanha, inicia às 9h do dia 09 de setembro, com recepção, e se estenderá até as 17h. Além da comida típica no almoço, a programação incluirá: culto em Sapato de Pau, danças típicas com Sapato de Pau, cantos em Sapato de Pau, história dos westfalianos, piadas em Sapato de Pau, entre outras atividades e atrações. Para a data, pretende-se também criar uma exposição de objetos e utensílios antigos utilizados pelos westfalianos. Além disso, a intenção ainda é expor ferramentas usadas na fabricação de Sapatos de Pau.

O 1º Encontro do Sapato de Pau foi promovido em 1997, no Flamengo Futebol Clube, sendo que a última edição foi realizada no ano de 2005, na Sociedade Cultural e Esportiva Fluminense. Com a retomada dos encontros, o intuito é incentivar que mais pessoas se envolvam e mantenham viva a tradição dos imigrantes também através da fala.

Texto: Ascom Westfália