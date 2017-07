6º Festival de Patinação ocorre dia 15

O município de Colinas realiza no dia 15 de julho, o 6º Festival de Patinação Arte e Movimento. O evento ocorrerá a partir das 19h, no Ginásio Municipal de Colinas e deve reunir 300 patinadores dos municípios de Arroio do Meio, Colinas, Lajeado, Cruzeiro do Sul, Westfália, Poço das Antas e Teutônia. Da Cidade Jardim serão em torno de 40 alunos divididos nas turmas baby, infantil e juvenil. As aulas ocorrem às quintas-feiras das 17h às 19h30min.

A realização é da Administração Municipal e Academia de Patinação Arte e Movimento, coordenada pelas técnicas e coreógrafas Gabriela Garcia e Geórgia Bündrich. O ingresso, ao valor de R$ 15, pode ser adquirido na escola Ipiranga. Crianças menores de cinco anos não pagam. Leve cuia e bomba que a mateada é com a Ximango.

Texto: Ascom Colinas