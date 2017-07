7ª Conferência Municipal de Assistência Social acontece no dia 20 de julho

A “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS” é o tema central da VII Conferência Municipal de Assistência Social de Westfália. A programação será realizada no dia 20 de julho, a partir das 13h, tendo por local a Casa da OASE, no Centro do Município.

O cronograma da conferência será: 13 horas – credenciamento; 13h30min – abertura oficial; 13h50min – momento cultural (apresentação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos PcD’s); 14 horas – regimento interno; 14h15min – apresentação do tema central pela empresa Agir – Assessoria em Serviço Social; 15 horas – grupos de trabalho; 15h40min – apresentação das propostas dos grupos de trabalho para aprovação na Plenária Final; 16h15min – eleição dos delegados; 16h30min – coffee break e encerramento.

A Conferência Municipal de Assistência Social é realizada de dois em dois anos. Convocada através do Decreto nº 10, de 20 de junho de 2017, pelo prefeito Otávio Landmeier, pela presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Waldi Stein, e demais conselheiros, junto com a Assistência Social do Município, tem a finalidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da política de Assistência Social.

Na conferência, a participação da comunidade é fundamental para que os objetivos sejam, de fato, alcançados. A população é quem avalia como está o desenvolvimento dos serviços no Município e a VII Conferência Municipal de Assistência Social é uma oportunidade para tal. Participe dos avanços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da política de Assistência Social.

Afinal, o que é uma conferência?

A conferência é um espaço coletivo de discussão e articulação, onde setores do Governo e da sociedade civil se reúnem para debater e decidir prioridades para a política pública de Assistência Social nos próximos anos. Neste espaço, a população pode opinar e, junto ao Governo, debater e estabelecer o que o Município necessita. Tem como finalidade conferir e avaliar o que está sendo realizado e propor novas medidas para que a política de Assistência Social possa avançar para atender às necessidades e direitos dos seus usuários.

Texto: Ascom Westfália