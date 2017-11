8ª Turismate foi aberta oficialmente nesta sexta-feira

Um grande público prestigiou a abertura da 8ª edição da Turismate- a festa da erva-mate. O evento iniciou nesta sexta-feira (17) e segue até o domingo (19) no Parque do Ibama. A festa quer divulgar o potencial de Ilópolis, valorizar a cadeia produtiva da erva-mate, estimular novos conhecimentos, fomentar a economia local e regional, promover atividades técnicas, proporcionar momentos de lazer, diversão e integração.

Conforme o presidente da Turismate, Fernando Dapont, “a 8ª Turismate tem as mãos de homens e mulheres que não mediram esforços para fazer o melhor. Uma equipe de trabalho empenhada e competente. Ilópolis tem um povo que acredita, trabalha e aposta no município. São mais de 50 anos com a contribuição de muitas pessoas. A Turismate é uma vitrine do que é produzido no interior do município e mostra o potencial do homem do campo. Parabenizo a indústria e o comércio local que expõe os produtos. São três dias de cultura, desenvolvimento e produtividade”.

O Deputado Estadual Edson Brum, que representou a Assembleia Legislativa, citou a importância da criação da Rota do Pão e do Vinho, que contribuirá com a região, aumentando o turismo, gerando emprego e renda. “Ilópolis tem um dos mais belos parques do país. Aqui está o Rio Grande do Sul que dá certo. É exemplo para o Estado e o País”.

Para o Deputado Federal, Alceu Moreira, “hoje é o dia que o trabalho se veste de festa para mostrar para as pessoas. Campos, lavouras e roças, minuto a minuto ajudaram a construíram o município. Ilópolis só será melhor se for construída por todos numa festa tão bonita como esta. Queremos transformar o Parque do Ibama num Parque tecnológico da erva-mate, para trabalhar a valorização da erva, desenvolver pesquisas e fomentar o consumo”.

Na sequência, o Prefeito de Ilópolis, Edmar Rovadoschi, agradeceu o empenho da comissão organizadora e elogiou o povo trabalhador e comprometido com o município. A abertura ainda contou com a apresentação do CTG Querência do Mate e a benção das autoridades religiosas.

Programação:

18 de Novembro (sábado)

8h30min às 12h: Encontro de Vereadores da AVAT | Local: Câmara Municipal de Vereadores de Ilópolis

9h: Abertura do Parque de Exposições e Visitação à Feira Comercial

9h: Audiência Pública para o setor ervateiro | Local: Auditório do Parque do Ibama

9h: 1º Passeio Ciclístico da Turismate | Local da largada: Parque do Ibama

9h às 12h: Trilha Ecológica | Local: Parque do Ibama

10h: Palestra “A cultura da erva-mate e a influência na gastronomia e nos hábitos alimentares do gaúcho”

– Oficina de gastronomia

14h: Show com Banda Show Brass | Local: Palco Principal*

14h às 17h: Trilha Ecológica | Local: Parque do Ibama

14h: Palestra “A cultura da erva-mate e a influência na gastronomia e nos hábitos alimentares do gaúcho”

– Oficina de gastronomia

17h30min: Apresentação de Ballet | Local: Palco Principal

18h: Show Giovana e Sofia | Local: Palco Principal

20h: Show com Os Legionários | Local: Palco Principal*

21h: Show Os Fagundes | Local: Palco Principal

22h: Fechamento dos Portões para Feira/Exposições

24h: Fechamento do Parque de Exposições

19 de Novembro (domingo)

8h: Passeio na Colônia | Local de saída: em frente ao Hotel Bonfanti até a comunidade Santo Antão

9h: Abertura do Parque de Exposições e Visitação à Feira Comercial

9h: 1ª Rústica do Mate | Local da largada: Parque do Ibama

Percurso: 5km – em torno do Lago Verde

09h às 12h: Trilha Ecológica | Local: Parque do Ibama

10h: Palestra “A cultura da erva-mate e a influência na gastronomia e nos hábitos alimentares do gaúcho”

– Oficina de gastronomia

13h: Espetáculo de Dança: Dançando o Brasil | Local: Palco Principal*

14h: Show Infantil Festival Kids | Local: Palco Principal*

14h: Palestra “A cultura da erva-mate e a influência na gastronomia e nos hábitos alimentares do gaúcho”

– Oficina de gastronomia

14h às 17h: Trilha Ecológica | Local: Parque do Ibama

15h30min: Show com Alma Crioula | Local: Palco Principal*

17h: Show com Thomas Machado | Local: Palco Principal

18h: Fechamento dos Portões para Feira/Exposições

18h30min: Aeroporto Banda Show | Local: Palco Principal*

19h30min: Cerimônia Oficial de Encerramento da Turismate | Local: Palco Principal

20h: Show com Lucas e Felipe | Local: Palco Principal

22h: Fechamento do Parque de Exposições

*O Espaço LIC Pro-Cultura RS conta com o financiamento da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul.

A 8ª edição da Turismate é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Ilópolis (ACI-I). Conta com a organização da Lume Eventos e tem o patrocínio confirmado da Prefeitura de Ilópolis, Gráfica Cometa, Fundomate, Ibramate, Sicredi, Banrisul, BRDE e o apoio de Dorigon Produtos de Limpeza, Posto Coser, Supermercado Aurora, Camilotti Pneus, Posto Fórmula, Corsan, Banco do Brasil, BalCa, Cerfox, Afubra, Scobar Material Elétrico, Erva-Mate Rei Verde, APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Emater/RS, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, AA Erva Mate e Sindimate. O evento tem entrada gratuita.

Texto: Ascom Turismate