8ª Turismate foi lançada nesta segunda-feira

A comunidade Ilopolitana já está em contagem regressiva para a Turismate. Na noite da segunda-feira (09) foi realizado o lançamento oficial da 8ª edição da festa da Erva-Mate. A atividade ocorreu no Museu do Pão em Ilópolis e contou com a presença de autoridades, imprensa e convidados. Durante a cerimônia foi feita a apresentação de toda a programação do evento e também dos vestidos da nova Corte.

Em seu pronunciamento, o vice-prefeito e presidente da Turismate, Fernando Dapont destacou que Ilópolis tem 32 ervateiras e 22 delas, já confirmaram presença na Turismate para divulgar os seus produtos. Além disso, ressaltou que quase 100% das propriedades rurais cultivam a erva-mate, que é o ouro verde de Ilópolis. Por isso pediu o apoio da cadeia produtiva da erva-mate e convidou a comunidade para o evento.

O mesmo reconhecimento foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Gilberto de Paris. “A erva-mate está em praticamente todas as propriedades de Ilópolis. É uma planta símbolo que é a base da economia de muitos municípios da região”. A Associação Comercial e Industrial também está envolvida na organização do evento. Para a Presidente, Luzia Tomasini Carlesso, a entidade está honrada por fazer parte da comissão organizadora e muito feliz por ter vários associados envolvidos com a feira.

O prefeito, Edmar Rovadoschi, convidou toda a comunidade para participar do evento. “O nosso principal produto é a erva-mate e nós temos a melhor erva-mate. Por isso convido a todos para a Turismate, esta festa que valoriza a base da economia do nosso município”, comentou com orgulho. No final parabenizou os produtores rurais e as indústrias que existem no município.

O coordenador da comissão organizadora e secretário municipal da agricultura e meio ambiente, Jurandir Marques, apresentou toda a programação da festa que mostra as potencialidades de Ilópolis. “É uma festa da família. Uma grande oportunidade de negócios, que já está com grande parte dos estandes comercializados”. Marques ainda frisou que entre as atrações da programação terá a realização das oficinas gourmet, que procuram apresentar produtos a base de erva-mate e a visitação do processo histórico da erva-mate, que já está quase 100% recuperado.

Apresentação dos vestidos

Os vestidos que serão usados pela Rainha Rosalve Secco e as Princesas Mariane Carlesso e Mariane Vescovi foram apresentados no final da cerimônia. Eles representam a erva-mate que é o ouro verde de Ilópolis. Depois da apresentação, a Corte agradeceu a todos que se empenharam na confecção dos trajes e no final, as jovens foram presenteadas com uma joia da empresa Akatu.

Objetivo do evento

A Turismate 2017 quer divulgar o potencial de Ilópolis, valorizar a cadeia produtiva da erva-mate, estimular novos conhecimentos, fomentar a economia local e regional, promover atividades técnicas, proporcionar momentos de lazer, diversão e integração.

Feira do Comércio, Indústria, Serviços e Agronegócio

Neste ano estão sendo disponibilizados 54 estandes no pavilhão da Feira; nove expositores na Praça de Alimentação; 11 expositores de Máquinas e Veículos e 15 Agroindústrias. A feira é uma oportunidade para as empresas divulgarem suas marcas; efetuarem vendas; apresentarem novos produtos e serviços; realizarem parcerias e conquistarem novos clientes. Na parte externa também terá brinquedos infláveis que devem garantir a diversão das crianças.

A aquisição de estandes deve ser feita diretamente com a Lume Eventos, através do telefone (51) 3751 2000 ou pelo e-mail vendas@lumeeventosrs.com.br. Empresas de Ilópolis são beneficiadas com 19% de desconto. O pagamento pode ser realizado através de boleto bancário.

Salão da Erva-Mate

O salão da Erva-Mate é um espaço destinado para a divulgação dos produtos das ervateiras. O ambiente estará localizado na entrada do evento, e já conta com a confirmação de 22 Ervateiras. São elas: Amizade; Amor do Sul; Cultura Gaúcha; Diamantina; Ecomate; Fonte do Mate; Ilomate; Inovamate; Lago Verde; Marsango; Paixão Gaúcha; Princesa do Vale; Real Nativa; Rei Verde; Roda do Mate; Safra; Secco; Seiva do Mate; Serrena; Tchê Mate; Valentina e Ximango. No local também estará o Fundomate, Ibramate, Sindimate e Emater/RS.

Eventos técnicos:

III Congresso Estadual de Sustentabilidade da Cadeia Produtiva da Erva – Mate

Tema central: “Erva-Mate – seus novos produtos e tecnologias”

Data: 17 de Novembro (sexta-feira)

Programação:

13h: Inscrição dos participantes | Recepção com gastronomia de erva-mate

13h: Abertura Oficial do Congresso

14h às 17h: Painel com o Tema “Novos Produtos e Tecnologias”

Painelistas: Engenheiro Florestal Antonio Borba | Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva-Mate – SAF – Sistema Agroflorestal como Diferencial – Emater/RS

Engenheiro Agrônomo Ricardo Martins | Tecnologias para secagem de Erva-Mate – Emater/RS

Professor Dr. Janderle Rabaiolli | Marketing para Ervateiras: Curso de Comunicação Social da UFSM

Empresário Rodrigo Maia | Cápsulas de Mate Expresso – Empresa Franchising

Drª Telma E. Bertolin | Desenvolvimento de novos produtos com Erva-Mate – UPF

Engenheira de Alimentos Fernanda M. Brkanitch | Rotulagem de novos produtos a base de Erva-Mate – UPF

Moderadores: IBRAMATE: Roberto Ferron | EMATER: Fabiano Zenere

17h – 17h30min: Debates

Outras atividades técnicas:

17 de novembro: 15h30min: Reunião da Amvat.

17 de novembro: 15h30min: Encontro de Primeiras-Damas e Soberanas

Trilha Ecológica

A Trilha Ecológica acontece na sexta, sábado e domingo, dias 17, 18 e 19, às 10h e às 14 h. Haverá guias no local que organizarão os grupos.

Passeio Ciclístico

Sábado, dia 18, ocorre o Passeio Ciclístico. O início está previsto para às 9h. A saída será no pórtico da Turismate. As inscrições podem ser feitas com a Bruna da Prefeitura de Ilópolis pelo e-mail bbaratto@hotmail.com ou com o Leo Clube, no e-mail presidencialeo@outlook.com

1ª Rústica do Mate

A 1ª Rústica acontece no domingo, dia 19. A largada será às 9h e o percurso será de 5km, em torno do Lago Verde. As inscrições custam R$ 40 e podem ser feitas nos sites http://www.chipsulrunning.com.br/ e https://www.youmovin.com.br/

Passeios na Colônia

Ocorre no domingo, dia 19, o Passeios na Colônia. A saída será do Hotel Bonfanti. O café da manhã terá o custo de R$ 12 e o almoço que será na Linha Santo Antão custará R$ 25. As inscrições podem ser feitas com a Bruna da Prefeitura de Ilópolis pelo e-mail bbaratto@hotmail.com

Processo histórico da erva-mate

A “Reconstrução do Processo Histórico da Erva-Mate” é um importante atrativo turístico que pode ser conhecido durante a Turismate. Organizado em seis etapas, o processo resgata a história da Erva-Mate no Rio Grande do Sul e no Brasil, desde 1509 até a atualidade.

Espaço Gourmet

Cozinhar é uma arte. É necessário ter técnica, conhecimento e muita imaginação para transformar os alimentos em pratos saborosos. Com o intuito de dar aquela mãozinha para os futuros “chefs” e valorizar os produtos do Vale do Taquari, a Turismate terá um ambiente especial chamado “Espaço Gourmet”. Nele serão oferecidas oficinas e palestras gratuitas sobre culinária a base de erva-mate. Os interessados podem se inscrever diretamente no site do evento www.turismate.com.br, a partir do dia 17 de outubro, ou com a Daniela, que é extensionista da Emater de Ilópolis. Confira a programação:

17/11 (sexta-feira): 14h – Palestra: A Cultura da Erva-Mate e a influência na gastronomia e nos hábitos alimentares do gaúcho e oficina gastronômica

18/11 (sábado) e 19/11 (domingo): 10h e 14h – Palestra: A Cultura da Erva-Mate e a influência na gastronomia e nos hábitos alimentares do gaúcho e oficina gastronômica

Materia (Espaço Mate Break): ao lado das oficinas Gourmet funcionará a Materia, um espaço destinado para a comercialização dos produtos a base de erva-mate. Nos local os visitantes da Feira poderão descansar e apreciar esta culinária que valoriza o carro chefe da economia de Ilópolis.

Espaço Cultural

Algumas atrações da programação artístico-cultural da Turismate 2017 tem o financiamento do Pró – Cultura RS da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Confira a programação e participe:

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS Horário SEXTA-FEIRA | 17/11 09:00 Oficina Música, Mate e História – Alunos do município | Local: Espaço Gourmet 14:00 Oficina Música, Mate e História – Alunos do município | Local: Espaço Gourmet 19:00 Abertura Oficial com apresentação CTG Querência do Mate 20:00 Show com Banda Choppão 22:00 Show com Tchê Guri SÁBADO | 18/11 14:00 Show com Banda Show Brás 17:30 Apresentação de Balé 18:00 Show Giovana e Sofia 20:00 Show com Os Legionários 21:00 Show Os Fagundes DOMINGO | 19/11 13:00 Espetáculo de Dança: Dançando o Brasil 14:00 Espetáculo teatral Festival Kids 15:30 Show com Alma Crioula 17:00 Show com Thomas Machado 18:30 Aeroporto Banda Show 20:00 Show com Lucas e Felipe

Realização:

A Turismate acontece nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no Parque do Ibama. O evento é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Ilópolis (ACI-I). Conta com a organização da Lume Eventos e tem o patrocínio confirmado de: Prefeitura de Ilópolis, Gráfica Cometa, Fundomate, Ibramate, Sicredi, Banrisul, BRDE e o apoio de Dorigon Produtos de Limpeza, Posto Coser, Supermercado Aurora, Camilotti Pneus, Posto Fórmula, Corsan, Banco do Brasil, BalCa, Afubra, Erva-Mate Rei Verde, APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Emater/RS, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, AA Erva Mate e Sindimate. O evento tem entrada gratuita.

Texto: Ascom Turismate