960 eletroeletrônicos são recolhidos na 19ª Campanha de Descarte Ambientalmente Correto

Cerca de 960 eletroeletrônicos foram recolhidos na Rua de Eventos na manhã do sábado (18), durante a 19ª edição da Campanha de Descarte Jogue Limpo com Arroio do Meio. Além dos resíduos eletrônicos, a comunidade descartou mil (1.000) quilos de papel, papelão, plásticos e garrafas pet, 850 lâmpadas fluorescentes, 320 litros de óleo de cozinha, 270 vidros de café e conserva, 63 quilos de pilhas e baterias e 28 quilos de medicamentos vencidos.

Exemplos de consciência e responsabilidade, André Luís Schuh e Dione Deves descartaram televisores, lâmpadas, jornais e demais eletroeletrônicos. Moradores do Centro e do Loteamento Antares/bairro Bela Vista, respectivamente, afirmam que estavam acumulando os resíduos em casa, aguardando a realização da campanha para fazer o descarte correto. “Acompanhamos desde a primeira edição, achamos a ideia da campanha muito boa, porque antes não existia outra alternativa de descarte”, pontua Deves. “É um exemplo muito bom”, ressalta Schuh, sobre a realização periódica do recolhimento. Morador de Forqueta Baixa, Alexandre Wasen trouxe a caminhonete carregada de resíduos de familiares e vizinhos. “Lemos no jornal sobre a data da campanha e guardamos para descartar tudo hoje”, incentiva.

Além da Campanha de Descarte, a Rua de Eventos esteve movimentada com as Feiras do Produtor e do Artesanato. O evento é uma promoção da Administração Municipal, por meio do Departamento do Meio Ambiente, Secretarias Municipais e empresas parceiras. A próxima edição do Jogue Limpo com Arroio do Meio está agendada para dia 20 de maio.

Saiba mais:

Principais números da 19ª edição do Jogue Limpo com Arroio do Meio:

145 televisores, 85 celulares, 81 carregadores de celular, 65 estabilizadores, 52 DVDs/vídeo cassetes/receptores, 50 CPUs, 47 teclados, 46 monitores, 40 telefones fixos, 40 rádios, 38 liquidificadores/jarras elétricas, 34 ventiladores, entre outros eletroeletrônicos.

Números totais das 19 edições da Campanha (resíduos mais recorrentes):

2.402 Celulares, 1.859 Televisores, 347 Impressoras, 536 CPU´s, 691 Monitores, 3.174 litros de

Óleo de Cozinha, 954 quilos de Pilhas e Baterias, 4.480 quilos de papel, papelão, plásticos e garrafas pet.

Texto: Ascom Arroio do Meio