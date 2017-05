“A diversidade estará aqui – Feira da agroindústria familiar na Suinofest 2017” – por Vanessa Daltoé

Junho se aproxima e com ele a Suinofest. Dentre as inúmeras atrações do evento está a feira da Agroindústria familiar.

Consolidada e marcada pela diversidade, a Feira da agroindústria familiar da Suinofest 2017 está repleta de novidades. A primeira delas refere-se à localização: nas edições anteriores as agroindústrias ficavam no quiosque, na área central do parque. Este ano, as agroindústrias estarão dispostas em uma ilha, na área central da feira comercial.

Outra novidade é com relação a ampliação do número de agroindústrias participantes. Nesta edição serão disponibilizados, gratuitamente, 38 espaços aos produtores, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul. O número de agroindústrias é praticamente o dobro das vagas oferecidas no ano de 2016 (20).

As agroindústrias que irão participar do espaço são cadastradas no Programa Estadual da Agroindústria Familiar do Estado do RS, o PEAF, estão localizadas no meio rural e produzem o maior volume da matéria-prima processada na agroindústria. O processamento da matéria-prima produzida pelos agricultores configura uma excelente alternativa para agregar valor aos produtos, contribuindo para a geração de renda no meio rural e, consequentemente, para a permanência das famílias no campo. Outra característica importante é que esses empreendimentos utilizam basicamente mão de obra familiar nas diferentes fases do processo. Por isso, a produção acontece em pequena escala, resultando em produtos com características artesanais e com um sabor único.

As agroindústrias inscritas na feira são de diversas regiões do Estado e, por isso, é possível afirmar que grande parte da cultura do interior gaúcho estará representada neste espaço. Com a ampliação no número de vagas, a feira da agroindústria familiar passa a contar também com uma diversidade ainda maior de produtos e sabores. Neste ano, teremos: Conservas, compotas, geleias, doces cremosos (chimia), farinha de milho, linguiça colonial, copa, torresmo, charque suíno, queijo, mel, melado, açúcar mascavo, cachaça, vinho, sucos integrais, morango com chocolate, morango in natura, massas caseiras, capeletti, tortei, cuca, pães, biscoitos, grostoli, chips de aipim e batata doce, além de cuias e mudas diversas (temperos, orquídeas e outras).

Faço, aqui, o convite especial para você e sua família: visitem o espaço da agroindústria familiar na Suinofest 2017, façam uma pausa para degustar os produtos e conhecer a história dos produtores. Tenho certeza, vocês ficarão “Encatado”s.

Um abraço e até a próxima!!

Vanessa C.B. Daltoé

Gestora | APL – AF Vale do Taquari