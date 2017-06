“A força que constrói a tua história” é o tema do IX Concurso Fotográfico

Preservar e valorizar a história de Westfália e daqueles que aqui vivem, sem deixar de lado as paisagens encantadoras e os momentos marcantes desta terra, tem sido o objetivo do Concurso de Fotografias “Westfália em Foco”. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto (SMEC) divulgou a temática da nona edição da atividade: “A força que constrói a tua história”.

Podem participar do Concurso fotógrafos profissionais ou amadores, residentes em Westfália ou qualquer outra cidade, sem limite de idade. No entanto, as fotografias devem ser inéditas e originais, dentro do tema proposto e acompanhadas da ficha de inscrição devidamente preenchida. Não há limite de trabalhos inscritos.

As inscrições e entrega das fotografias ocorrerão entre os dias 16 e 25 de agosto, na SMEC (Rua Leopoldo Fiegenbaum, nº 488, no Centro). Já a seleção final dos trabalhos será do dia 04 ao dia 06 de setembro, durante a IX Feira do Conhecimento, quando as fotografias ficarão expostas para apreciação do público. Serão premiados os 1º, 2º e 3º lugares, escolhidos pela Comissão Organizadora, sendo o 4º colocado eleito pela comunidade westfaliana, através de voto secreto.

O regulamento, com regras gerais e premiação aos ganhadores, será divulgado no final da próxima semana. O IX Concurso de Fotografias de Westfália é uma organização da Administração Municipal, através da SMEC.

Detalhes sobre o tema

“A força que constrói a tua história” tem o objetivo de, sob o olhar do fotógrafo, revelar momentos, ambientes e riquezas que fazem parte da história de Westfália – uma cidade e um povo que possui características peculiares na cultura, na educação, no campo e no seu jeito de ser. A temática abre caminho para registros que demonstrem o crescimento e desenvolvimento do Município, traçados pelo seu povo ordeiro e trabalhador.

Texto: Ascom Westfália