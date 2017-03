“A importância da atividade física para as crianças e adolescentes” – por Luciana Lempfert

As crianças e adolescentes passam por um processo de desenvolvimento contínuo e ao mesmo tempo dinâmico. Necessitam de atividades físicas durante seu desenvolvimento, e em geral, precisam criar hábitos de controle como, coordenação motora, agilidade e força em diferentes atividades.

As atividades físicas devem ser asseguradas, sendo elas realizadas somente por uma ou mais crianças e adolescentes, para que possam trazer melhorias na qualidade de vida.

Sugestões de atividades físicas:

Um ano em diante: natação e atividades de recreação.

Cinco anos em diante: ballet e atividades de recreação.

Oito anos em diante: basquetebol, voleibol, futebol, tênis, caminhada, alongamentos, artes marciais, atividades de recreação.

10 anos em diante: todas as anteriores além de corrida leve e circuitos.

12 anos em diante: todas as anteriores e exercícios com pesos como musculação (leve).

Atenção! Todas as crianças e adolescentes, antes de iniciar uma atividade física, devem passar por uma avaliação. Os pais devem consultar um pediatra para avaliar e dar uma prescrição das atividades mais indicadas. É de suma importância que as crianças e adolescentes sejam estimuladas em casa e mesmo nas escolas que frequentam, para que aprendam a gostar das atividades físicas, e assim, torná-las parte integrante do seu dia-a-dia.

Os benefícios da atividade física para as crianças e adolescentes:

– Estimula o conhecimento do seu corpo.

– Aprendem o domínio do próprio corpo

– Auxilia no desenvolvimento da inteligência.

– Ajuda nas relações com outras pessoas.

– Desenvolvem comportamento saudável, atividades e valores.

– Criam hábitos saudáveis, atividades, esporte e lazer.

– Ajuda no desenvolvimento da autonomia.

– Ajuda na formação do caráter.

– Eleva a autoestima.

Luciana Lempfert é estudante de Educação Física