“A Magia do Propósito Definido” – por Luciano Fontana

No último artigo escrevi sobre a importância da mudança de comportamentos e adoção do hábito da Responsabilidade, criando assim a nossa independência genuína. Mas há dois outros hábitos importantes para conquistarmos uma educação financeira de qualidade.

Um deles é o hábito 2 – Comece com o objetivo em mente, que trata de termos um Propósito Definido, ou seja, saber o que queremos para nossa vida. Para isso você deve responder as seguintes perguntas: o que realmente é importante para sua vida? O que você quer conquistar? Aonde você quer chegar? Quem você quer ser ou se tornar?

Pois, como diz o ditado, se não sei para aonde vou, qualquer lugar serve. Com as nossas finanças funciona da mesma forma, se não sei no que devo gastar, se não estabeleço prioridades, se não estabeleço pensamento de longo prazo, acabo desperdiçando o que tenho. Por isso é importante termos metas e objetivos definidos. Então a dica é planejar nossos gastos de acordo com as metas e objetivos traçados.

Abaixo segue algumas perguntas que podem te ajudar a planejar teus objetivos e metas. É importante criar a consciência do que realmente importa para nós, e só conseguimos isso quando paramos para refletir. Reserve um tempinho e responda da forma mais sincera possível as perguntas que seguem:

Qual o seu objetivo financeiro para os próximos 12 meses? Que resultado você quer atingir? Por que você quer atingir este objetivo/resultado? Está realmente disposto a alcançar este resultado? De 0 a 10, quanto? O que você poderia fazer a partir de hoje para alcançar este objetivo?

Você quer economizar dinheiro para quê? Você está satisfeito com o quanto economiza ou acha que poderia economizar mais? O que você poderia fazer hoje para começar a economizar (mais)?

Caso você não tenha nada de economias, gostaria de começar? Por que você acha que não consegue economizar uma parte de seus ganhos mensais? Que comportamentos você precisa mudar para atingir os resultados desejados? Qual o gasto que você poderia cortar de imediato? Se não puder de imediato, em quanto tempo? O que você está fazendo de errado?

Analise as suas respostas e veja como você pode melhorar o que já vem fazendo, ou se não vem fazendo, como você pode começar. Estas perguntas te ajudam a refletir e pensar nos teus objetivos e como fazer para atingi-los. Outra ferramenta interessante para traçar metas é o sistema SMART, se você quiser receber esta ferramenta ou um exemplo de como usá-la, é só me mandar um e-mail pedindo (o endereço está abaixo). No próximo artigo falarei sobre como estabelecer prioridades para atingir o propósito definido.

Se você concorda, discorda ou tem uma opinião diferente, ou quiser compartilhar seus objetivos e sonhos, mande um e-mail para luciano@lumeoline.com.br. Terei o prazer em lhe responder e trocar novas ideias. Um forte abraço e até a próxima.

Luciano Fontana

Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS (2005); Formado em Gestão e Liderança pela Escola de Executivos e Negócios do Instituto Albuquerque (2010); Formado em Professional and Self Coaching, Leader Coach e Analista Comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching – IBC, com quatro certificações internacionais (Behavioral Coaching Institute – BCI, International Association of Coaching – IAC, European Coaching Association – ECA e Global Coaching Community – GCC (2012)). Pós Graduado em Gestão Educacional pela UNISEB (2015). Empresário e Sócio – Fundador da Lume Centro de Educação Profissional, com experiência de mais de 11 anos atuando nas áreas de Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes, Vendas, Administração e Finanças. Com mais de 700 horas em cursos e treinamentos de aperfeiçoamento comportamental e profissional.