“A Psicologia Positiva Aplicada ao Trabalho” – por Carolina Sofia

Quando falamos em trabalho e características humanas podemos nos usar de um aporte teórico bem recente para nos apoiar no nosso dia a dia. Falamos em Psicologia Positiva, que é uma abordagem de estudo do campo da Psicologia, que tem se dedicado em investigar as qualidades das pessoas e ajudar a promover o seu funcionamento positivo. A ciência e a prática da Psicologia Positiva estão voltadas para a identificação e compreensão das qualidades e virtudes dos seres humanos, bem como para auxiliar no que se refere à construção de vidas mais felizes e produtivas.

A prática deste ramo da Psicologia se foca no (re)construir qualidades positivas, através de três pilares de investigação: a experiência subjetiva; as características individuais (isto é as forças pessoais e as virtudes) e as instituições e comunidades. Dentro deste desenvolvimento uma das ferramentas mais utilizadas e estudadas atualmente da Psicologia Positiva é a classificação de qualidades VIA (VIA Classification of Strenghts – procure por quadro de virtudes da Psicologia Positiva) desenvolvida por Peterson e Seligman em 2004.

A pesquisa de Peterson e Seligman identificou que todos os seres humanos possuem 24 características positivas que podem ser fortalecidas, que foram apresentadas no quadro de virtudes. Estas características foram denominadas de forças pessoais e se manifestam de maneira gradual para cada indivíduo e em momentos diferentes de nossas vidas, tornamos algumas forças mais fortes dentro de cada um de nós.

As virtudes estão basicamente apresentadas em 6 categorias de: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Cada uma das nossas virtudes é universal, pois todo o mundo possui as mesmas, e nos serve para ajudar a nós mesmos e aos outros, produzindo efeitos positivos em nossas vidas quando as expressamos.

De que forma isto pode me ajudar no meu dia a dia? É comum dentro de ambientes de trabalho procuramos manter nossos olhos atentos aos nossos pontos mais fracos em busca de desenvolvimento. Porém mudar um ponto fraco é sempre mais difícil do que usar nossos pontos fortes. Desta forma, como trabalha a Psicologia Positiva, vamos buscar acentuar nossas virtudes e sim, fazer ainda mais o que sabemos fazer de melhor. O resultado é que gradativamente, quanto mais eu usar daquilo que faço bem, mais me torno uma pessoa dedicada e as características que me são menos acentuadas acabam se equilibrando de forma natural.

Carol Sofia é Psicóloga e Especialista em Gestão e Docência de Ensino Superior.