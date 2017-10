Abastecimento de água em Conventos é ampliado pela Prefeitura de Lajeado

A Prefeitura de Lajeado, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp), iniciou a semana instalando quatro novos reservatórios de água junto ao poço próximo da Sociedade 25 de Julho, no Bairro Conventos. Cada reservatório tem capacidade de 25 mil litros, totalizando em 100 mil a capacidade de abastecimento somente neste poço, que antes era de 50 mil litros, com dois reservatórios. Para acondicionar os quatro reservatórios, a Seosp construiu uma estrutura de concreto próxima ao poço. “

Fizemos mais alta essa estrutura para dar maior pressão à rede”, afirma o titular da Seosp, Cassiano Jung. Ele salienta, inclusive, que no primeiro semestre de 2017, a prefeitura instalou uma bomba de 12 CV de potência com 16 estágios, o que ampliou de 14 mil litros/hora para 27 mil litros/hora a capacidade de vazão da rede.

Além disso, recentemente, também foram construídas duas estruturas para sustentar quatro novos reservatórios de 25 mil litros cada, junto ao poço da Rua José Franz, em Conventos. No início de 2017, o local tinha apenas dois reservatórios de 25 mil litros cada em operação. Um terceiro reservatório estava avariado, mas foi consertado e instalado no local pela Seosp. “Instalamos somente este ano cinco reservatórios aqui e ampliamos de 50 mil para 175 mil litros a capacidade de acondicionamento da água”, afirma o secretário. Ele lembra que para dar maior vazão à rede, a prefeitura instalou uma bomba de 20 CV de potência com 15 estágios para que a água possa ser distribuída às residências localizadas nas partes mais altas do bairro.

Ressalta-se que em 2017, também, foi perfurado e ligado mais um poço artesiano à rede de abastecimento da Rua José Franz. O poço situa-se na Rua Ernesto Sanini, onde também foi instalada uma bomba de 15 HP com 14 estágios para dar maior capacidade de abastecimento da rede. Além disso, no primeiro semestre de 2017, foi ampliada de 50 mm para 60 mm e 150 mm a canalização da rede da Rua José Franz. De acordo com Jung, somando todos custos com abertura de poço artesiano, compra e instalação de bombas, substituição, ampliação e deslocamento de rede, compra de reservatórios e construção de estruturas para sustentá-los, os investimentos ultrapassam R$ 120 mil.

Texto: Ascom Lajeado