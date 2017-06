Aberta a encomenda de calcário

A Secretaria da Agricultura e Gestão Ambiental está com as inscrições abertas para os produtores interessados no calcário para correção de solo. O município fará o custeio de frete da empresa fornecedora até as propriedades rurais, conforme previsto em Lei Municipal. Cada produtor poderá solicitar até cinco toneladas do produto.

O Secretário André Guaragni destaca a importância da ação, tendo em vista o benefício representa a correção de acidez do solo para que este se torne mais produtivo. Além disso, fomenta o setor primário que representa o alicerce da economia do Município. Para ter direito, o produtor precisa apresentar a análise de solo com, no máximo, dois anos.

Texto: Ascom Progresso