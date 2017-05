Aberta oficialmente campanha de vacinação contra a febre aftosa no RS

Foi aberta oficialmente, na segunda-feira (1º), a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul. O ato ocorreu na fazenda de propriedade de Selito Carboni, em Barra do Ribeiro, com a presença do secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi), Ernani Polo; do prefeito de Guaíba, José Speroto; e representantes de sindicatos rurais e produtores.

Esta primeira etapa de imunização do rebanho gaúcho vai até o dia 31 deste mês. A expectativa da Secretaria da Agricultura é que sejam imunizadas 13,8 milhões de cabeças de gado, em cerca de 330 mil propriedades rurais.

“Neste ato oficial de início da imunização de nosso rebanho. É fundamental o apoio do produtor neste momento, pois não há, desde o ano passado, mais a distribuição de vacinas gratuitas pelo Estado. Então precisamos do apoio do produtor para que faça a vacinação em seu gado, imunizem corretamente seus animais e auxiliem os técnicos da secretaria nesta importante ação. O propósito é manter a sanidade do rebanho gaúcho. Buscamos cada vez mais a elevação de nosso status sanitário e isso passa por uma campanha bem sucedida”, destaca Ernani Polo.

Texto: Ascom RS