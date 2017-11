Abertas as inscrições para a 28ª Rústica de Natal de Lajeado

A época natalina também será a oportunidade de praticar uma atividade física. Lajeado realiza, no dia 16 de dezembro, a 28ª corrida Rústica de Natal. O evento de corrida e caminhada integra as atividades do “Natal no Coração”, marca da programação natalina de 2017 na cidade.

– Queremos que esta seja a melhor corrida Rústica que Lajeado já teve. A nossa programação de Natal está incrível, e a Rústica já é uma tradição da nossa cidade. Queremos mobilizar atletas de toda o Estado para participarem, conhecerem nossa cidade e vibrarem com o nosso Natal no Coração – diz o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Reckziegel.

Com o objetivo de incentivar a população lajeadense e da região a realizar regularmente uma atividade física, os percursos das corridas variam de 800m, para as crianças, até 10km para os adultos. A largada ocorre em frente à Casa de Cultura, no Centro da cidade, às 19h para a categoria infantil e às 20h para a categoria adulto.

As inscrições para a corrida já estão abertas e podem ser realizadas através do site www.sprinta.com.br/lgoe, até o dia 6 de dezembro.

Confira a distância dos percursos:

– Corrida adulto: 3km, 5km e 10 km

– Corrida infantojuvenil: 300m, 500m e 800m

– Kangoo: 3km

– Caminhada orientada: 3km

– Caminhada kids: 800m

Os valores da inscrição para cada categoria (1º lote disponível até o dia 12 de novembro):

Corrida adulto: R$ 50,00 + taxa do site

Corrida adulto Lajeadense: R$ 40,00 + taxa do site (valor com desconto para atletas residentes no município de Lajeado)

Caminhada Orientada: R$ 25,00 + taxa do site

Idoso: R$ 35,00 + taxa do site

Corrida infantojuvenil: 1 kg de alimento não perecível

Caminhada kids: 1kg de alimento não perecível

O que: 28ª Rústica de Natal de Lajeado

Quando: 16/12

Horário: a partir das 19h

Inscrições: abertas até o dia 6 de dezembro pelo site www.sprinta.com.br/lgoe

Informações pelo e-mail: secel.esporte@gmail.com

Texto: Ascom Lajeado