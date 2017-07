Abertas as inscrições para a Feira da Agricultura Familiar durante a 33ª Oktoberfest

Agroindústrias familiares e empreendedores rurais interessados em participar como expositores durante a 33ª Oktoberfest, que acontece de 4 a 15 de outubro, em Santa Cruz do Sul, já podem se inscrever. A Feira da Agricultura Familiar vai oferecer 30 espaços para os segmentos de agroindústria, artesanato rural e floricultura. As inscrições ocorrem até o dia 4 de agosto na Secretaria Municipal de Agricultura – Rua Tenente Coronel Brito, 176, centro -, ou pelo e-mail projetos.agricultura@santacruz.rs.gov.br. “A feira é uma forma de mostrar as potencialidades do campo e enaltecer o trabalho dos produtores rurais do município e da região”, destaca o presidente da Festa da Alegria, Djalmar Ernani Marquardt.

De acordo com o técnico agrícola da Secretaria da Agricultura de Santa Cruz do Sul e coordenador de Agricultura da 33ª Oktoberfest, Moisés Mora, a homologação das inscrições acontece no dia 29 de agosto. “Os inscritos devem entrar em contato com a Secretaria. Caso houver um número maior de agricultores inscritos do que os espaços disponíveis, a comissão vai definir a ocupação dos mesmos”, ressalta. A Comissão Organizadora da Feira da Agricultura Familiar é constituída pela Associação de Entidades Empresariais (Assemp), por intermédio da Coordenação Executiva da 33ª Oktoberfest; Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Agricultura; Arranjo Produtivo Local (APL-VRP) de Agroindústria e Alimentos da Agricultura Familiar do Vale do Rio Pardo; Emater/RS; Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc); e Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR).

Critérios: Conforme o edital, os participantes devem preencher a ficha de inscrição informando todos os dados solicitados. Apenas poderão participar agricultores familiares com comprovação de enquadramento através da apresentação da Declaração de Aptidão ao Pronaf. Os produtos expostos para comercialização devem obedecer as normas sanitárias e legais estabelecidas para cada um, bem como os alimentos expostos e vendidos na feira deverão ser de produção própria do empreendimento. Os critérios para seleção vão obedecer uma sequência de prioridade, a começar pela proximidade do município de Santa Cruz do Sul, seguido da região Vale do Rio Pardo (Corede) e demais regiões do Rio Grande do Sul. Mais informações no telefone (51) 3711-9334, com o Moisés Mora ou Aline Lawisch.

Texto: Ascom Oktoberfest