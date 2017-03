Abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Canastra

A Administração Municipal de Westfália, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto (SMEC), reedita, neste ano, o Campeonato Municipal de Canastra. A competição, que iniciará no dia 31 de março (sexta-feira), será realizada por meio de parceria com as entidades culturais e esportivas do Município.

Além de ser um exercício para manter a mente ativa, a canastra desenvolve o foco e o trabalho em equipe, uma vez que é disputado em duplas. As disputas acontecerão sempre às sextas-feiras à noite, nas praças esportivas de Westfália. Inscrições para a competição seguem abertas até o dia 17 de março e são gratuitas.

No dia 03 de março (sexta-feira), a equipe da SMEC esteve reunida com representantes das entidades culturais e esportivas, parceiras na realização do campeonato, para repassar informações pertinentes à competição, como formato e locais dos jogos, o não consumo de bebida alcoólica durante as partidas, e criação de uma comissão para casos omissos.

Sobre as inscrições

Nesta edição, como as entidades culturais e esportivas são parceiras, as inscrições acontecerão por meio delas. Ou seja, para se inscrever é preciso ser vinculado a alguma entidade westfaliana, as quais já estão com as fichas de inscrição. Cada entidade pode inscrever, no máximo, quatro duplas mistas (homens e mulheres).

O regulamento já está concluído, e será repassado às duplas após o fechamento das inscrições. O Campeonato Municipal de Canastra terá como premiação troféu e medalhas. Em caso de dúvidas, pode ser feito contato com a Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, através do telefone (51) 3762-4540.

Texto: Ascom Westfália