Abertas encomendas de mudas de batata doce

A Emater/RS-Ascar está realizando encomenda de mudas de batata-doce, desenvolvidas pela Embrapa e produzidas pela Afubra. São três variedades disponíveis: BRS Amélia, BRS Cuia e BRS Rubissol. O valor da muda é R$ 1,30. Os pedidos deverão ser feitos no Escritório Municipal até o dia 15 de julho. A entrega das mudas está prevista entre os meses de agosto e dezembro.

A Emater/RS-Ascar lembra também aos agricultores interessados em financiar suas lavouras, através do Pronaf, que deverão providenciar as análises de solo: química, com no máximo dois anos de validade e física com até 10 anos, para que, quando iniciarem os encaminhamentos dos custeios para a próxima safra tenham suas análises em dia.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul