Abertas inscrições do Projeto Esporte e Lazer ano II

A Administração Municipal, através da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Desporto, avisa aos interessados que estão abertas as inscrições para as oficinas do projeto Esporte e Lazer ano II (Ginástica, Judô e Patinação). Interessados deverão se inscrever na Prefeitura, no setor de Protocolo durante o horário de atendimento. Mais informações pelo telefone 3788 1122 com Simone Berté.

São parceiros deste projeto: Distribuidora de Produtos de Petróleo Charrua, Credipar, MS Centro de Saúde e Bem-estar, Dr. Vito Iorra, Dr. Nestor, Alenir Carissimi, Marta Regina Bergonsi, Gustavo Dattein, Simone Nicareta e Edegar Antonio Cerbaro.

Texto: Ascom Progresso